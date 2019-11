Umrl je Jakob Köbi Kuhn

Ljubljana - V 77. letu starosti je po dolgi bolezni umrl nekdanji selektor švicarske nogometne reprezentance Jakob Köbi Kuhn, je francoski tiskovni agenciji AFP povedal nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze Sepp Blatter.



»Zadnjih nekaj dni sem preživel z njim. V Švici je bil eden najbolj priljubljenih igralcev oziroma trenerjev. Vedno je bil skromen,« je dejal Blatter.



Kuhn je kot zvezni igralec blestel za Zürich od leta 1960 do 1977, osvojil je šest državnih in pet pokalnih naslovov. Za Švico je igral 63-krat.



Kratek čas je bil nato trener Züricha, leta 2001 pa je prevzel švicarsko izbrano vrsto in bil njen selektor vse do izpada z evropskega prvenstva 2008.



Na svetovnem prvenstvu 2006 v Nemčiji je Švica pod Kuhnovim vodstvom osvojila prvo mesto v skupini, nato pa v osmini finala po enajstmetrovkah izgubila proti Ukrajini.



Kuhn je Švico vodil tudi na dveh prijateljskih tekmah proti Sloveniji, obe so dobili njegovi izbranci. Leta 2003 v Novi Gorici s 5:1, leta 2004 v Ženevi pa z 2:1, ko je za slovensko reprezentanco zadnjič igral Zlatko Zahović. Mariborčan je zabil tudi svoj zadnji, 35. reprezentančni 35. gol.