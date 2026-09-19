Umrl je legendarni nogometaš, eden največjih v zgodovini

Italijanski nogometni svet žaluje. V 84. letu starosti je umrl nekdanji italijanski reprezentant in velikan milanskega Interja Alessandro Sandro Mazzola. Novico o njegovi smrti je v soboto sporočil njegov nekdanji klub, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Mazzola je celotno svojo 17-letno profesionalno kariero preživel pri Interju in postal eden najvplivnejših igralcev v zgodovini kluba. »Sandro Mazzola je bil eden največjih nogometašev v zgodovini,« so zapisali v klubu v poklon legendi. »Vse življenje je nosil dres le enega kluba.«

Kot napadalni vezist je na 565 uradnih tekmah za Inter dosegel 158 golov ter osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in dva naslova evropskega prvaka.

Mazzola je dosegel dva zadetka, ko je Inter v finalu evropskega pokala, predhodnice lige prvakov, leta 1964 s 3:1 premagal Real Madrid in prvič osvojil to lovoriko.

Italijansko moštvo je naslov uspešno ubranilo že naslednje leto. Uspešen je bil tudi v dresu italijanske reprezentance. Leta 1968 je osvojil naslov evropskega prvaka, leta 1970 pa je z ekipo na svetovnem prvenstvu osvojil drugo mesto.

Nogomet je imel odločilno in tragično vlogo tudi v Mazzolovem otroštvu. Njegov oče Valentino Mazzola je bil kapetan legendarnega moštva Grande Torino, ki je v štiridesetih letih prejšnjega stoletja prevladovalo v italijanskem nogometu in osvojilo pet zaporednih naslovov državnega prvaka.

Valentino Mazzola je skupaj s skoraj celotno ekipo Torina umrl v letalski nesreči na griču Superga 4. maja 1949. Sandro Mazzola je bil takrat star šest let.