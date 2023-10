Umrl je sir Bobby Charlton, svetovni prvak

Nekdanji izvrstni nogometaš Manchester Uniteda in angleške reprezentance Bobby Charlton je umrl v 87. letu starosti, so zapisali pri klubu z Old Trafforda. Charlton je leta 2020 zbolel za demenco.

»Manchester United žaluje zaradi smrti sira Bobbyja Chalrtona, enega največjih najbolj priljubljenih igralcev v zgodovini našega kluba. Sir Bobby je bil junak milijonov ljudi, ne le v Manchestru ali v Veliki Britaniji, temveč povsod na svetu, kjer so igrali nogomet," so zapisali pri Unitedu.

Charlton je bil vse od prihoda leta 1956 eden ključnih igralcev Manchestra v generaciji znani pod vzdevkom Busby Babes, ki je osvojila vrsto lovorik, leta 1968 tudi takratni pokal državnih prvakov, predhodnika današnje lige prvakov. V finalu, kjer je United ugnal Benfico iz Lizbone s 4:1 po podaljšku, je Charlton za Manchester zadel v rednem delu in tudi v podaljšku.

Bil je tudi eden ključnih reprezentantov domačega svetovnega prvenstva 1966, kjer je Anglija na slovitem Wembleyju doslej edinkrat osvojila naslov svetovnih prvakov. V finalu so Angleži takrat ugnali Nemce s 4:2 v podaljšku. V istem letu je prejel zlato žogo za najboljšega nogometaša v Evropi. Za reprezentanco je na 106 tekmah dosegel 49 golov.

Ob nogometu mu je življenje zaznamovala tudi letalska nesreča leta 1958, ko se je Manchester vračal s tekme proti Crveni zvezdi v Beogradu. Po vmesnem postanku v Münchnu se je letalo ob vzletu zaletelo v hišo in druge ovire, umrlo pa je 23 ljudi, tudi osem njegovih soigralcev. Charlton je bil med 21 srečnimi, ki so preživeli. »Imel sem srečo in sedel na pravem sedežu,« je kasneje to pokomentiral nogometaš.

Še vedno je Charlton (249 golov) na drugem mestu večne lestvice strelcev v Manchester Unitedu, kjer je pred njim le Wayne Rooney, po številu nastopov (758) je na drugem mestu za Ryanom Giggsom. Med letoma 1970 in 2015 je bil tudi rekorder po številu reprezentančnih zadetkov, nato je njegov dosežek izenačil in izboljšal Rooney, novi rekorder pa je Harry Kane (61).

Športno pot je sklenil leta 1973, nekajkrat se je preizkusil tudi v trenerski vlogi, vseskozi pa je bil kasneje član predsedstva pri Unitedu. »Najboljše pri vsem skupaj je, da si lahko vse tekme ogledam brezplačno,« se je kasneje enkrat pošalil v zvezi s to funkcijo.

Njegov uspeh so prepoznali tudi v angleških visokih krogih in kraljica mu je leta 1994 podelila viteški naziv. Morda tudi, ker je presegel športno okolje in ustanovil sklad Find A Better Way, ki se je ostro boril proti uporabi min v vojnah, obenem pa je sklad finančno podpiral raziskave pri razvoju protez.

»Bil je čudovit nogometaš in človek," je na družbenem omrežju X zapisal legendarni angleški reprezentant Gary Lineker in dodal: »Ni ga več med nami, a nogometno bo ostal nesmrten.«