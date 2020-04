Umrl je zvezdnik Liverpoola

V 61. letu starosti je za posledicami dolgotrajne bolezni umrl nekdanji nogometni reprezentant Irske, igralec Liverpoola in Manchester Cityja Michael Robinson. Leta 2018 je naznanil, da ima raka, danes dopoldne pa je njegova družina sporočila, da je izgubil bitko za življenje.



Robinson je zadnja leta živel v Španiji in bil tam uspešen televizijski komentator. Zadnjo tekmo, ki jo je v živo spremljal, je bil dvoboj med Liverpoolom in Atleticom iz Madrida v ligi prvakov februarja letos.



Robinson je bil leta 1984 član legendarne ekipe Liverpoola, ki je osvojila trojno krono – angleško ligo, domači ligaški pokal in evropski pokal prvakov. Nastopal je še za Preston, Manchester City, Brighton, QPR in Osasuno, pri kateri je leta 1989 končal kariero. V dresu irske reprezentance je odigral 24 tekem.