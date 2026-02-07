  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Umrl Miloš Šoškić, nekdanji igralec in trener Olimpije

V zgodovini nogometne Olimpije ostaja edina oseba, ki je bila v zmajevem gnezdu igralec, trener, tehnični vodja članske ekipe in športni direktor kluba.
Miloš Šoškić. FOTO: Dejan Javornik/Foto
Galerija
Miloš Šoškić. FOTO: Dejan Javornik/Foto
L. Š.
7. 2. 2026 | 12:59
7. 2. 2026 | 14:26
2:49
Miloš Šoškić je legendarni kapetan in trener nogometašev Olimpije, ki je bil v klubu kar tri desetletja. Umrl je včeraj ponoči v 85. letu starosti. V bolnišnici je bil zaradi hude oblike pljučnice.

V zgodovini nogometne Olimpije ostaja edina oseba, ki je bila v zmajevem gnezdu igralec, trener, tehnični vodja članske ekipe in športni direktor kluba. V dolgih treh desetletjih je Miloš Šoškić pustil močan pečat v vseh naštetih vlogah. Vselej je stavil na red, delo in disciplino ter domiselno reševanje težav po mirni poti.

Miloš Šoškić: Olimpija mora biti bolj ljubljanska

V dresu zmajev je skupno odigral kar 360 tekem, kar ga uvršča na tretje mesto lestvice nogometašev z največ nastopi. Toda borbeni branilec, ki je velikokrat nosil tudi kapetanski trak, pečata med zeleno-belimi ni pustil le kot nogometaš. Kasneje je bil tudi trener, prvič je Olimpijo vodil leta 1988. Zatem je v novoustanovljeni slovenski ligi Šoškić vodil še Muro, Gorico, velenjski Rudar, prevaljski Korotan, Ljubljano, s Komendo je iz tretje lige napredoval v drugo, sedel je tudi na klopi Mengša, nazadnje je vodil Ivančno Gorico.

Če je bilo potrebno, je igralce udaril po žepu

Svojih varovancev nikoli ni kaznoval z neigranjem, raje jih je udaril po žepu: »Napadalec Milonja Đukić je prišel v Olimpijo iz Partizana, bil je zvezdnik, veljal je za veliko okrepitev. Ko so nasprotniki izvajali kot, sem tudi od njega zahteval, da se vrne pomagat obrambi v kazenski prostor. Toda on je nekaj godrnjal in nergal, da bi se kot golgeter vračal v obrambo, zato sem ga poslal v slačilnico. Njegova zamenjava Primož Gliha se je takrat še uveljavljal, bil je Đukićev prijatelj. Ko je zabil gol, se je obrnil proti meni, češ, vidite, šef, zabil sem ga. Odvrnil sem mu: 'Sem ti morda prepovedal zabijati gole?' Ko so bili igralci neposlušni in nedisciplinirani, sem jih kaznoval denarno. Na igrišču sem jih kljub temu potreboval, če so pač igrali dobro. Moj življenjski moto je: red, delo in disciplina je enako rezultat!«

Nogomet

