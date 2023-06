Umrl nekdanji reprezentant Demol

Stephane Demol, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1986 igral eno ključnih vlog v belgijski nogometni reprezentanci, ta je takrat prišla do polfinala, je pri 57 letih umrl za posledicami srčnega napada, so sporočili iz Anderlechta. Ta je bil Demolov prvi klub v karieri. Po začetkih pri Anderlechtu je srednji branilec igral še za številne klube, med njimi za Bologno, Porto, Toulouse, Standard Liege in Toulon. »Stepha bomo pogrešali v našem klubu in belgijskem nogometu,« so zapisali pri Anderlechtu.

Demol, ki je bil z 20 leti najmlajši član reprezentance na SP 1986, je v osmini finala z glavo dosegel odločilni gol za zmago s 4:3 v podaljšku proti Sovjetski zvezi. »To je bil njegov edini gol v 38 nastopih za reprezentanco, toda ta bo za vedno vpisan v zgodovino belgijskega nogometa,« so še dodali pri Anderlechtu.

Belgija je takrat na SP v Mehiki obstala v polfinalu, potem ko jo je z 2:0 izločila Argentina z legendarnim Diegom Maradono. Demol je bil sicer pozneje tudi pomočnik selektorja reprezentance Reneja Vandereyckna med letom 2005 in 2008. Od leta 2016 pa je bil brez kluba, ko je zapustil ekipo Hajer v Savdski Arabiji. Kot trener je sicer vodil številne klube, med njimi Mechelen, Charleroi, Aris in druge.