Umrl Srb, ki so ga najbolj cenili Španci

Madrid - V 71. letu je po daljši bolezni umrl priznan nogometni strokovnjak Radomir Antić. Športno pot je začel v Titovih Užicah, osem let igral pri Partizanu v Beogradu, kjer žalujejo iz dneva v dan, saj se je v zadnjih dneh poslovilo nekaj funkcionarjev črno-belega tabora, privržence pa je prizadela zlasti smrt maskote tribun in najbolj vnetega navijača vseh Partizanovih selekcij Miroslava Gajića.



Antić je na svoji poti nogometaša branil barve Fenerbahčeja (Tur), Zaragoze (Špa) in Lutona (Ang), enkrat je nastopil za jugoslovansko reprezentanco. Toda še precej bolj kot na igrišču je opozoril nase v trenerski vlogi: kar 16 let je vodil klube v španski elitni ligi, je edini trener, ki je bil na klopi treh velikanov: Barcelone ter v Madridu moštev Atletica in Reala. Dve leti, med 2008 in 2010, je bil selektor srbske izbrane vrste, tudi na mundialu v Južni Afriki, ko je nazadnje na velikem tekmovanju nastopila slovenska nogometna reprezentanca, nato pa je do upokojitve, leta 2015, delal na Kitajskem..