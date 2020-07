FOTO:Umrl svetovni prvak Jack Charlton

London

Klubski rekorder

Jack Charlton je legenda Leeds Uniteda. FOTO: Reuters

- V 86. letu starosti je po dolgi bolezni umrl nekdanji angleški nogometni reprezentantCharlton je bil član zmagovite angleške reprezentance na svetovnem prvenstvu 1966, ko je na finalni tekmi na slovitem Wembleyju po podaljšku premagala tedaj Zahodno Nemčijo s 4:2. Tekma še danes buri duhove.Jack Charlton, starejši brat še bolj slovitega, je za angleško izbrano vrsto odigral 35 tekem in dosegel šest golov. Na klubski sceni je igral le za Leeds, v dresu tega kluba je osrednji branilec odigral kar 773 tekem, kar je absolutni klubski rekord. Leeds je na dobri poti, da se vrne v premier league, saj je vodilni v championshipu.Po koncu kariere je bil Jack Charlton trener Middlesbrougha, Sheffielda Wednesdayja in Newcastla, med letoma 1986 in 1996 pa tudi selektor Irske.