Umrla še ena nogometna legenda

Zaradi raka na črevesju je boj za življenje pri 68 letih izgubil Carlos Roberto de Oliveira Dinamite, najboljši strelec v zgodovini brazilske lige, poroča AFP. Novico o smrti je sporočil klub Vasco da Gama, za katerega je Dinamite igral in bil tudi njegov predsednik. Zanj je med letoma 1971 in 1978 na 1110 tekmah dosegel 708 golov (512 na uradnih tekmah), rekordnih 190 v državnem prvenstvu.

V sezoni 1979/80 je postal član Barcelone, a je zanjo odigral le osem tekem in dosegel dva gola, preden so ga nezadovoljni Španci vrnili Vascu da Gami. V reprezentanci je na 38 tekmah dosegel 20 golov, zaigral je na svetovnih prvenstvih leta 1978 in 1982.

Še 29. decembra je tvitnil v poklon brazilskemu velikanu Peleju, svojemu idolu, ki je tisti dan umrl prav tako zaradi raka.