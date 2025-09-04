Uničili so mu sanje, zdaj razlišlja o tožbi

Brazilec Lucas Paquetá, zvezdnik angleškega nogometnega kluba West Ham, po poročanju britanskega BBC Sport resno razmišlja o tožbi proti angleški nogometni zvezi (FA), potem ko je bil oproščen vseh obtožb o prirejanju tekem.

Dolgotrajna preiskava, ki je trajala skoraj dve leti, mu je po navedbah virov uničila sanjski prestop v Manchester City in resno ogrozila njegovo kariero, zdaj pa obtožbe niso zdržale na neodvisni komisiji, ki je v postopkih zveze odkrila številne pomanjkljivosti.

Zvezdnik West Hama je bil oproščen vseh obtožb o prirejanju tekem. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Propadel prestop življenja

Saga se je začela avgusta leta 2023, ko je zveza sprožila preiskavo zaradi suma, da si je Paquetá na štirih tekmah angleške prve lige med novembrom leta 2022 in avgustom leta 2023 namenoma prislužil rumene kartone, da bi vplival na trg športnih stav.

Novica o preiskavi je prišla v javnost ravno v času, ko je bil 28-letni Brazilec na pragu prestopa v Manchester City, vreden okoli 80 milijonov funtov.

Prestop je zaradi obtožb nemudoma propadel, s čimer so Paquetáju, kot poudarjajo njegovi odvetniki, uničili življenjsko priložnost za igranje v ekipi, ki je tisto sezono osvojila naslov prvaka.

Paquetája so sumili, da si je na štirih tekmah namenoma prislužil rumene kartone. FOTO: Pablo Porciuncula/AFP

»V njegovi vitrini za lovorike je prazno mesto, ki ga ne more zapolniti nobena oprostilna sodba,« so po poročanju spletnega portala SportingPedia izjavili v njegovem taboru.

Številne pomanjkljivosti v preiskavi

Po mesecih negotovosti je neodvisna komisija julija letos Paquetája oprostila vseh štirih obtožb, ta teden pa je objavila tudi obsežno poročilo na 314 straneh, ki razkriva presenetljive in skrb vzbujajoče napake v postopku nogometne zveze.

Kot poroča Guardian, je komisija kot »očitno pomanjkljivost« izpostavila dejstvo, da zveza za analizo ključnih stavnih podatkov ni najela neodvisnega strokovnjaka, ampak je to nalogo zaupala kar svojemu lastnemu preiskovalcu.

Neodvisna komisija je v postopkih zveze odkrila številne pomanjkljivosti. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Njegove ugotovitve, da so bile stave »zelo dobro organizirane«, so pozneje zavrgli celo odvetniki same zveze, še piše BBC Sport.

Komisija je ugotovila tudi, da analiza stavnih podatkov ni kazala na prirejanje, temveč je bila v mnogih pogledih »neskladna s prirejanjem in skladna z alternativnimi razlagami«.

V prid Paquetáju je govorilo tudi dejstvo, da preiskovalci na njegovih dveh mobilnih telefonih niso našli niti enega sporočila, ki bi bilo povezano s stavami ali s spornimi tekmami, čeprav so obnovili več kot 300 izbrisanih sporočil.

Dolgotrajna preiskava mu je uničila sanjski prestop v Manchester City. FOTO: Lee Smith/Reuters

Na stran Brazilca sta stopila tudi nekdanji trener West Hama David Moyes in nekdanji vrhunski sodnik Mark Clattenburg. Moyes je po pisanju Sky Sports News komisiji pojasnil, da si je incidente z rumenimi kartoni podrobno ogledal in da so bili »povsem v mejah normale za tega igralca«.

Clattenburg je celo menil, da dva od štirih kartonov sploh ne bi smela biti pokazana.

Milijonska odškodnina in uničen ugled

Po oprostitvi Paquetájev tabor po navedbah BBC Sport zdaj »preučuje vse možnosti«, vključno s tožbo zaradi izgube dohodka in škode, povzročene ugledu.

Kot poroča Guardian, Brazilec verjetno ne bo tožil za izgubljeni zaslužek, bo pa skoraj zagotovo zahteval povrnitev stroškov sojenja, ki naj bi znašali med 1 in 1,5 milijona funtov. Skupni strošek neuspešnega postopka bi tako za nogometno zvezo, ki se na odločitev ne bo pritožila, lahko presegel tri milijone funtov.

Medtem ko se Paquetá odloča o nadaljnjih korakih, so iz kluba West Ham po navedbah Sky Sports News sporočili, da zveze ne nameravajo tožiti, saj menijo, da »za nogomet ni dobro, če klubi tožijo krovne organizacije«.