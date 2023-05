United ni izkoristil lepe priložnosti, ki mu jo je ponudil Newcastle

Nogometaši Arsenala so v 35. kolu angleškega prvenstva preživeli težko gostovanje v Newcastlu in še lahko upajo na šampionski naslov. Topničarji so ugnali srake z 2:0 in imajo tri kola pred koncem ob tekmi več točko zaostanka za vodilnim Manchester Cityjem.

Londončane je v vodstvo v 14. minuti popeljal Martin Odegaard, v 71. minuti je avtogol dosegel Fabian Schar, ki je nesrečno preusmeril strel Gabriela Martinellija. »To, kar delamo po porazu s Cityjem, kaže na naš značaj. Marsikdo je pričakoval, da bomo po izgubi prvega mesta popustili, toda mi se ne damo. Premagati Chelsea in Newcastle je za našo ekipo velika stvar. Ne bomo se vdali, še bomo 'kopali zemljo'. Nogomet je marsikdaj poskrbel s čudeži in mi moramo biti nanj pripravljeni,« je po tekmi dejal Odegaard.

Newcastle je s porazom spravil v nevarnost tretje mesto, a ga je vendarle obdržal. Manchester Unitedu, ki ga bi lahko prehitel, namreč v Londonu ni uspelo premagati West Hama, še več, izgubil je z 0:1. Londončani, za katere je v 27. minuti v polno zadel Said Benrahma, so si s tem bržkone zagotovili obstanek v ligi, medtem ko se je Unitedu in Newcastlu po seriji zmag povsem približal Liverpool. Ta s tekmo več za Unitedom zaostaja za točko, za Newcastlom pa tri.

V zadnjih treh kolih bo boj za uvrstitev v ligo prvakov, v katero vodijo prva štiri mesta, očitno še zelo zanimiv. Teoretično se lahko vanj vključita tudi Tottenham in Brighton.