    Nogomet

    United z najmanj tekmami od 1. svetovne vojne, po zaslužek na Arabski polotok

    Vodilni so že napovedali dvig cene vstopnic in nov VIP sektor na stadionu, a to ni rešitev, temveč bodo tako zgolj ublažili izgube.
    United je pred kratkim izpadel še iz FA pokala. Z 1:2 jih je ugnal Brighton. FOTO: Peter Powell/Afp
    Galerija
    United je pred kratkim izpadel še iz FA pokala. Z 1:2 jih je ugnal Brighton. FOTO: Peter Powell/Afp
    L. Š.
    13. 1. 2026 | 10:52
    13. 1. 2026 | 10:55
    1:59
    A+A-

    Manchester United bo v tej sezoni odigral zgolj 40 tekem, kar je najmanj od leta 1914, ko je ekipa odigrala 39 tekem. Ligo so lani končali na 15. mestu in tako letos ostali brez evropskih tekmovanj, v letošnji sezoni pa so že izpadli iz ligaškega pokala in pokala FA. Klubu bo zato v blagajno priteklo precej manj denarja, ki bi ga sicer prejeli od prodanih vstopnic in denarnih nagrad.

    V lanski sezoni je United na domačem igrišču odigral 30 tekem, s čimer so zaslužili 185 milijonov evrov. Letos jih lahko skupaj odigrajo največ 20, s čimer bodo prihodki od tekem v primerjavi z lani za tretjino manjši. Po napovedih bodo znašali približno 123 milijonov.

    Po pročanju angleških medijev naj bi se United dogovarjal za prijateljske tekme v Savdski Arabiji, načrti pa bi lahko kmalu postali realnost, saj ima ekipa zaradi manjšega števila tekem na voljo precej več časa kot lanska leta. 

    Upanje za vrnitev na zmagovalna pota so izgubili tudi nekateri navijači. FOTO: Scott Heppell/Reuters
    Upanje za vrnitev na zmagovalna pota so izgubili tudi nekateri navijači. FOTO: Scott Heppell/Reuters

    Vodilni so že napovedali dvig cene vstopnic in nov VIP sektor na stadionu, a to ni rešitev, temveč bodo tako zgolj ublažili izgube. Lani so se igralci podali na turnejo po Aziji, kjer je ekipa odigrala dve tekmi, s čimer je klub sponzorju Adidasu odplačal dolg, ker se ni uvrstil v ligo prvakov. 

    United letos ostaja v boju za evropska tekmovanja in čeprav ga od četrtega mesta ločijo zgolj tri točke, ga obenem od 14. mesta loči pet točk. 

    Benjamin ŠeškonogometPremier ligaManchester Unitedfinancepokal FARuben Amorim

    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Evropske filmske nagrade

    Slovenski film v pričakovanju evropskih oskarjev

    Prvič v zgodovini so za evropske filmske nagrade, ki jih bodo podelili konec tedna v Berlinu, nominirani trije slovenski filmi, od tega dva v dveh kategorijah.
    Nina Gostiša 13. 1. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela kot barva leta 2026: zakaj je po besedah arhitektke razburila javnost

    Pantone je za barvo leta 2026 izbral Cloud Dancer. Arhitektka Tjaša Justin razloži pomen izbora in kako toplo belo uporabiti v interierjih.
    Nina Štajner 13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spomenik državnega pomena

    Ali župan Janković res razprodaja Križanke?

    Varuhi Plečnikovega izročila opozarjajo, da se tako pomembno ustanovo prepušča propadanju in komercialni dejavnosti. Ljubljanski župan se bo odzval danes.
    Saša Bojc 13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Mark Ruffalo: Če se zanašamo na moralo tega tipa, smo vsi v velikih težavah

    Slavni igralec je bil na podelitvi zlatih globusov brez dlake na jeziku: »Ta tip je obsojeni zločinec. Je najslabši človek. On je pedofil.«
    13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Primer Grims: Slovenija je Mladini kršila pravico do svobode izražanja

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spomenik državnega pomena

    Ali župan Janković res razprodaja Križanke?

    Varuhi Plečnikovega izročila opozarjajo, da se tako pomembno ustanovo prepušča propadanju in komercialni dejavnosti. Ljubljanski župan se bo odzval danes.
    Saša Bojc 13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Mark Ruffalo: Če se zanašamo na moralo tega tipa, smo vsi v velikih težavah

    Slavni igralec je bil na podelitvi zlatih globusov brez dlake na jeziku: »Ta tip je obsojeni zločinec. Je najslabši človek. On je pedofil.«
    13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Primer Grims: Slovenija je Mladini kršila pravico do svobode izražanja

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
