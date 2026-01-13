United z najmanj tekmami od 1. svetovne vojne, po zaslužek na Arabski polotok

Manchester United bo v tej sezoni odigral zgolj 40 tekem, kar je najmanj od leta 1914, ko je ekipa odigrala 39 tekem. Ligo so lani končali na 15. mestu in tako letos ostali brez evropskih tekmovanj, v letošnji sezoni pa so že izpadli iz ligaškega pokala in pokala FA. Klubu bo zato v blagajno priteklo precej manj denarja, ki bi ga sicer prejeli od prodanih vstopnic in denarnih nagrad.

V lanski sezoni je United na domačem igrišču odigral 30 tekem, s čimer so zaslužili 185 milijonov evrov. Letos jih lahko skupaj odigrajo največ 20, s čimer bodo prihodki od tekem v primerjavi z lani za tretjino manjši. Po napovedih bodo znašali približno 123 milijonov.

Po pročanju angleških medijev naj bi se United dogovarjal za prijateljske tekme v Savdski Arabiji, načrti pa bi lahko kmalu postali realnost, saj ima ekipa zaradi manjšega števila tekem na voljo precej več časa kot lanska leta.

Upanje za vrnitev na zmagovalna pota so izgubili tudi nekateri navijači. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Vodilni so že napovedali dvig cene vstopnic in nov VIP sektor na stadionu, a to ni rešitev, temveč bodo tako zgolj ublažili izgube. Lani so se igralci podali na turnejo po Aziji, kjer je ekipa odigrala dve tekmi, s čimer je klub sponzorju Adidasu odplačal dolg, ker se ni uvrstil v ligo prvakov.

United letos ostaja v boju za evropska tekmovanja in čeprav ga od četrtega mesta ločijo zgolj tri točke, ga obenem od 14. mesta loči pet točk.