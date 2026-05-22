Nogomet

United rešil vprašanje o prihodnosti, Šeško bo zadovoljen

Manchester United je dosegel dogovor z Michaelom Carrickom in s trenerjem sklenil dveletno pogodbo.
Michael Carrick je tudi po srečanju z Jimom Ratcliffom dobil zeleno luč za nadaljevanje dela. FOTO: Reuters
22. 5. 2026 | 12:16
22. 5. 2026 | 12:22
Manchester United je za glavnega trenerja imenoval Michaela Carricka, ki je z angleškim velikanom podpisal dveletno pogodbo. Klub je odločitev potrdil pred nedeljsko zadnjo tekmo sezone proti Brightonu, Carrick pa je zaupanje dobil po uspešnem začasnem mandatu, v katerem je po januarskem odhodu Rubena Amorima dobil 11 od 16 tekem.

Šeško sestavil popolnega napadalca Uniteda, eno lastnost vzel po sebi

»Od trenutka, ko sem pred 20 leti prišel sem, čutim čarobnost Manchester Uniteda. Odgovornost, da vodim ta poseben klub, me navdaja z izjemnim ponosom,« je ob imenovanju dejal Carrick. Dodal je, da je moštvo v zadnjih petih mesecih pokazalo odpornost, povezanost in odločnost, zdaj pa mora klub naprej »z ambicijo in jasnim namenom«.

United je pod Carrickovim vodstvom v 16 prvenstvenih tekmah osvojil 36 točk in si zagotovil vrnitev v ligo prvakov. Med pomembnejšimi zmagami so uspehi proti Manchester Cityju, Arsenalu, Liverpoolu in Chelseaju, sezono pa bo klub ne glede na razplet zadnjega kroga končal na tretjem mestu. V vodstvu so sicer tehtali tudi druga imena, med njimi Andonija Iraolo in Unaija Emeryja, a so se po priporočilu izvršnega odbora odločili za Carricka.

»Michael si je res zaslužil priložnost, da še naprej vodi našo moško ekipo,« je dejal športni direktor Jason Wilcox. Po njegovih besedah so bili rezultati pomembni, še bolj pa pristop, ki je skladen z vrednotami, tradicijo in zgodovino kluba. Carrick je za United kot igralec zbral 464 nastopov in osvojil pet naslovov angleškega prvaka, trenerske izkušnje pa je nabiral tudi pri Middlesbroughu, ki ga je po prihodu z 21. mesta popeljal do končnice za premier league.

Z njegovim delom je bil zadovoljen tudi Benjamin Šeško, ki sprva ni užival zaupanja 44-letnika, a je nato prišel do mesta v prvi enajsterici in priložnost tudi izkoristil. Zdaj oba čaka dolgo poletje in priprave na novo sezono, v kateri bo United želel znova kandidirati za vrh angleškega prvenstva, Šeško pa bo po letu premora spet začutil čar igranja v ligi prvakov.

Michael CarrickManchester Unitedpremier leagueangleško prvenstvonogometBenjamin Šeško

