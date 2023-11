Šporar zadel za zmago, Šeško ni preprečil poraza

Panathinaikos s trojko slovenskih reprezentantov je v 10. krogu grškega prvenstva gostoval pri Lamii. Gostje so dobro začeli, v 31. minuti so povedli z golom Filipa Mladenovića, Lamia pa je izenačila prek Carlitosa v 64. minuti. Tokrat sta v prvi enajsterici pri Panathinaikosu začela Benjamin Verbič na levem krilu in Adam Gnezda Čerin, ki je motor igre na sredini igrišča.

Verbiča je v 69. minuti zamenjal Bernard, Andraž Šporar pa je v igro prišel šele v 82. minuti. Prav rezervista sta v 90. minuti zrežirala akcijo za vodstvo gostov, Bernard je podal, Šporar pa spravil žogo v mrežo. V 99. minuti je imel slovenski reprezentančni napadalec priložnost, da še obogati svoj strelski izkupiček, a je zastreljal enajstmetrovko, Pao pa je kljub temu slavil z 2:1 in ostaja na vrhu prvenstvene lestvice.

United se je izvlekel v izdihljajih tekme

Bruno Fernandes je poskrbel za olajšanje med armado navijačev Manchester Uniteda. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Nogometaši Manchester Uniteda še naprej delujejo zelo neprepričljivo, čeprav so tokrat vendarle izpolnili rezultatski cilj. V 91. minuti je vse tri točke ekipi Erika Ten Haga prinesel Portugalec Bruno Fernandes, ki je zadel po lepem preigravanju na robu kazenskega prostora, vratar Fulhama Bernd Leno je bil brez moči.

Za prihodnost Ten Haga na klopi rdečih vragov je bila zmaga v Londonu nujna, kazalo je, da je že po osmih minutah vodstvo Unitedu prinesel Scott McTominay, a je VAR pokazal, da je bil na začetku akcije Harry Maguire v prepovedanem položaju. Na Fulhamovi zelenici nismo spremljali prav lepe nogometne predstave, tri točke so sicer obliž na Unitedove rane, a z igro privržencev zagotovo niso navdušili.

Na tekmah v glavnem sobotnem terminu ob 15. uri po lokalnem času se je Manchester City znesel nad Bornemouthom (6:1), Everton in Brighton sta remizirala (1:1), Brentford pa je prišel do pomembne zmage nad West Hamom (3:2).

V Nemčiji je bil za slovenske navijače v ospredju dvoboj Mainza in Leipziga, ki se ni končal po željah Kevina Kampla in Benjamina Šeška. Mainz se bori za obstanek v bundesligi, Leipzig pa cilja na vrh, a tokrat razmerje moči na zelenici stanja na lestvici ni odražalo. Mainz je s trdo obrambo onemogočil goste, Šeško je v igro vstopil v 67. minuti pri izidu 0:0, nato pa so domačini po dveh protinapadih prišli do zmage z 2:0.

Šeško prave priložnosti ni imel, Leipzig je bil tokrat brez ideje v napadu in slovenski reprezentančni napadalec ni dobil uporabnih žog, da bi pokazal svoj talent. Kevin Kampl je igral do 82. minute.