Šeško merilo za zmedo, ki jo je ustvaril Carrick

Manchester United je po petih kolih premier league na 12. mestu, še bolj zgovorne od lestvice pa so številke, ki razkrivajo, kako počasi se ta hip premika ekipa trenerja Michaela Carricka. Fulham je ob nedeljskem remiju pretekel 6,6 kilometra več, United pa je na dnu lige v večini kazalnikov visoko intenzivnega teka, kar odpira neprijetno vprašanje, ali gre za trenutni padec forme ali za globljo taktično zmedo. V tem kontekstu postane Benjamin Šeško nenavadno natančno merilo: slovenski napadalec, ki ga zaradi poškodbe ni bilo v kadru, je s svojo odsotnostjo še bolj poudaril, da United brez naravne devetice izgublja strukturo v napadu.

Članek pokaže, kako je Carrick v nekaj tednih razrahljal hierarhijo v konici, zakaj se je Šeškovo ime znašlo v središču angleških debat in kaj bi tritedenski reprezentančni premor lahko pomenil za prihodnost Unitedovega napada. Prihajajo namreč tekme nacionalnih reprezentanc, analitiki pa so potegnili črto pod opravljeno v prvem delu klubske sezone. Kako je tu vpleten Šeško, kako Marcus Rashford?