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Nogomet

Unitedov zvezdnik bo pol leta brez izpita

Za Scholesa to ne bo prva kazen v zadnjih letih. Leta 2019 je moral plačati globo, ker je vplačal najmanj 140 nogometnih stav.
Scholes je v 499 nastopih med letoma 1993 in 2013 dosegel 107 golov. FOTO: Phil Noble/Reuters Pictures
Galerija
Scholes je v 499 nastopih med letoma 1993 in 2013 dosegel 107 golov. FOTO: Phil Noble/Reuters Pictures
L. Š.
19. 8. 2026 | 09:47
19. 8. 2026 | 09:56
2:09
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Nekdanji nogometni zvezdnik Manchester Uniteda Paul Scholes se je znašel v navzkrižju z oblastmi. Vezista, ki je vso svojo kariero nosil dres rdečih vragov, so ujeli, ko je preveč stopil na plin. Zaradi prehitre vožnje bo moral plačati globo v višini 1720 evrov, za pol leta pa so mu odvzeli tudi vozniški izpit, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

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Scholesa, ki je v 499 nastopih med letoma 1993 in 2013 dosegel 107 golov, so dvakrat ujeli, ko je prekoračil predpisano hitrost. Omejitev hitrosti je prekoračil 14. novembra lani in 3. marca letos.

Enainpetdesetletniku, ki je za angleško reprezentanco zbral 66 nastopov, je sodišče v Bradfordu za prvi prekršek izreklo globo in šestmesečno prepoved vožnje, naslednji dan pa mu je sodišče v Manchestru za prekršek, storjen marca, izreklo dodatno globo in mu pripisalo šest kazenskih točk.

Za Scholesa to ne bo prva kazen zadnjih let. Angleški nogometni zvezi je moral junija 2019 plačati 9300 evrov, potem ko je priznal krivdo, da je v nasprotju s predpisi zveze vplačal najmanj 140 nogometnih stav.

Scholes se sicer ponaša z izjemno nogometno kariero. Osvojil je enajst naslovov angleškega prvaka ter dvakrat postal zmagovalec lige prvakov. Vse lovorike je osvojil z Manchester Unitedom, klubom, v katerem je preživel dve desetletji od 1993 do 2013. Leta 2008 je bil sprejet v angleški nogometni hram slavnih.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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