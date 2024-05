Uradna himna eura 2024 bo povezala Evropo

Evropska nogometna zveza (Uefa) je začela odštevati zadnjih 30 dni do začetka letošnjega nogometnega spektakla, evropskega prvenstva, ki bo med 14. junijem in 14. julijem v Nemčiji. Del turnirja bo tudi Slovenija in tudi slovenski navijači so z zanimanjem prisluhnili uradni himni šampionata, ki jo je nedavno lansirala v javnost Uefa. Avtorji pesmi so italijanski elektronski trio Meduza, OneRepublic in nemški pevec ter tekstopisec Leony, naslov himne pa je Fire (ogenj, op. a.). Himno, ki se nahaja na platformah za pretakanje, bodo trije izvajalci izvajali v živo na zaključni slovesnosti pred začetkom finala na olimpijskem štadionu v Berlinu.

»Nogomet in glasba imata moč, da združita ljudi. Ko pomislim na euro 1996, imam v glavi napev Football's Coming Home. Na euru 2024 želimo proslaviti evropsko raznolikost in okrepiti občutek povezanosti. Dober šport in lepa glasba naj nas popeljeta skozi poletje – z nogometno pesmijo Fire,« je razmišljal Philipp Lahm, direktor eura 2024 in nekdanji kapetan nemške reprezentance.

»Pesem Ogenj smo napisali za ljubitelje nogometa in glasbe povsod, naj nas navdihne in združi, ko bomo odštevali zadnje dneve do turnirja,« je dodal Ryan Tedder iz OneRepublic in izpostavil kampanjo s ključnikom #LightYourFire.