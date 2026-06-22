Urguvajcem spet spodrsnilo

Nogometaši Zelenortskih otokov so pripravili novo presenečenje na svetovnem prvenstvu in po uvodni točki s Španijo tokrat remizirali še z Urugvajem. Reprezentanca Egipta je dosegla prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po zasuku so Mohamed Salah in soigralci v drugem krogu skupine G v Vancouvru ugnali Novo Zelandijo s 3:1. Medtem je v skupini H še drugič remiziral favorizirani Urugvaj. V Miamiju so tudi njih, tako kot Špance, ustavili omenjeni Zelenortski otoki (2:2).

Egipčani so na svojem četrtem prvenstvu le dosegli prvo zmago, potem ko so leta 1934, 1990 in 2018 na skupno sedmih tekmah vselej ostali praznih rok. Po tretjem remiju na mundialih proti Belgiji (1:1) v prvem krogu so se v drugem znašli v zaostanku že po 15 minutah. Takrat je za Novozelandce, ki so imeli pred tem na stadionu v Vancouvru nekaj lepih priložnosti, po podaji iz kota z glavo zadel Finn Surman.

Faraoni so se prebudili v drugem polčasu. V 58. minuti je s strelom z glavo precej po sredini gola zadel Mustafa Ziko. Če bi lahko ob prvem prejetem golu Max Crocombe posredoval bolje, ob drugem v 67. minuti ni imel možnosti po lepi akciji Egipčanov, ki jo je končal Salah.

Slednji je postal prvi Egipčan, ki je zadel na dveh različnih prvenstvih, skupno pa je bil to njegov tretji zadetek. Nato je zvezdnik Liverpoola še asistiral. Po njegovi podaji iz kota je v 82. minuti za končnih 3:1 z glavo zadel Trezeguet.

Nova Zelandija je tudi na tretjem SP še naprej brez zmage. Po skupno osmih tekmah v tem pogledu zaostaja le za Hondurasom (9 tekem). Egipt je na drugi strani izkoristil drugi zaporedni remi Belgijcev, ki so se proti Iranu razšli brez zadetkov, in skočil na vrh lestvice s štirimi točkami. Sledita Iran in Belgija s po dvema, Nova Zelandija je na dnu lestvice skupine G s točko.

V zadnjem kolu bosta v soboto tekmi Egipt – Iran ter Nova Zelandija – Belgija.

Veselju igralcev in privržencev Egipta ni bilo konca. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

V skupini H so Zelenortski otoki, ena najprijetnejših debitantskih zgodb na SP, še drugič remizirali, a tokrat prišli do prvega zadetka na mundialih. Potem ko so senzacionalno izvlekli remi proti Španiji (0:0), so se tokrat zoperstavili še drugi favorizirani reprezentanci skupine, Urugvaju, in znova iztržili neodločen izid. Zelenortske otoke je le nekaj minut ločilo do vodstva ob polčasu, potem pa sta v 44. in v šesti minuti sodnikovega dodatka v prvem delu na sceno stopila Maxi Araujo in Agustin Canobbio.

Kot v prvem je tudi v drugem prevladovala južnoameriška zasedba, nato pa si je vratar Fernando Muslera, ki je pred tednom dni praznoval 40. rojstni dan, privoščil veliko napako. Stekel je iz svojega kazenskega prostora, do žoge pa ga je prehitel rezervist Helio Varela, ki je s prvima dotikoma na tekmi žogo poslal v prazno mrežo. V nadaljevanju so imeli Urugvajci še nekaj priložnosti, a so bili nenatančni, nekajkrat pa jih je v obup spravil tudi priljubljeni vratar Zelenortskih otokov, 40-letni Vozinha, in ostalo je pri 2:2.

Na lestvici skupine H to pomeni, da imata Urugvaj in Zelenortski otoki po dve točki, na vrhu je Španija s štirimi po nedeljski zanesljivi zmagi proti Savdski Arabiji (4:0), ki je na dnu z eno točko.

V zadnjem krogu skupinskega dela bosta v soboto tekmi Zelenortski otoki - Savdska Arabija ter Urugvaj - Španija.

Drevi se bosta v drugem krogu ob 19. uri v skupini J pomerili Argentina in Avstrija, ob 23.00 pa še Francija in Irak v skupini I.

V nadaljevanju so imeli Urugvajci še nekaj priložnosti, a so bili nenatančni, nekajkrat pa jih je v obup spravil tudi priljubljeni vratar Zelenortskih otokov, 40-letni Vozinha, in ostalo je pri 2:2.

Na lestvici skupine H to pomeni, da imata Urugvaj in Zelenortski otoki po dve točki, na vrhu je Španija s štirimi po nedeljski zanesljivi zmagi proti Savdski Arabiji (4:0), ki je na dnu z eno točko.

V zadnjem krogu skupinskega dela bosta v soboto tekmi Zelenortski otoki - Savdska Arabija ter Urugvaj - Španija.

Drevi se bosta v drugem krogu ob 19. uri v skupini J pomerili Argentina in Avstrija, ob 23.00 pa še Francija in Irak v skupini I.