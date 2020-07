Urnik po meri navijačev: štiri tekme SP 2022 na dan

Termini tekem 11.00, 14.00, 17.00 in 20.00

Fifa: Tudi v sezoni 2020/21 dovoljenih pet menjav

Pravilo petih menjav na tekmi, ki so ga uveljavili v času epidemije novega koronavirusa, bo veljalo tudi v sezoni 2020/21. Ali ga bodo prvenstva dejansko uveljavljala, bo odvisno od nacionalnih zvez. Fifa je pravilo podaljšala po obsežni analizi, pri kateri so ji pomagale povratne informacije zainteresiranih. Pravilo, ki klubom pomaga pri natrpanem urniku, zaradi katerega prihaja do velikih obremenitev, ostaja začasno, nove odločitve bodo sporočili poleti 2021.

Svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju se bo začelo vob 13. uri po lokalnem času (11.00 po srednjeevropskem) na štadionu Al Bayt za 60.000 gledalcev, je sporočila Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Štiri tekme dnevno bodo v skupinskem delu SP,pa bo pred 80.000 navijači na štadionu LusailFinale bo ob 18. uri po lokalnem času (16.00 po srednjeevropskem). SP v Katarju bo v zimskem času za severno poloblo, ker se želijo izogniti veliki poletni in jesenski vročini v Katarju. Do 2. decembra bodo potekale tekme skupinskega dela,. Odločilne izločilne tekme, od osmine finala do polfinale, bodo ob 16. in 20. uri. Razpored tekem bo znan bo žrebu, ta je načrtovan za marec 2022, in bo upošteval tudi najboljše možne termine za posamezne reprezentance.Kvalifikacije za SP v Evropi se bodo v desetih skupinah začele marca 2021. Skupaj bo, preden bo štiri leta pozneje na zaključnem turnirju sodelovalo