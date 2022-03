Urugvaj in Ekvador z vozovnicama za Katar

Kanadski nogometaši so zapravili prvo zaključno žogo za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katar. Na gostovanju pri Kostariki v San Joseju so izgubili z 0:1, kar je bil njihov prvi poraz v tokratnih kvalifikacijah Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). V južnoameriških kvalifikacijah so se na SP uvrstili še Urugvaj in Ekvador.

Kanadčani, ki na svetovnem prvenstvu niso igrali že od leta 1986, imajo na lestvici dva kroga pred koncem tri točke prednosti pred reprezentancama ZDA in Mehike, ki sta se na medsebojni tekmi v Ciudad de Mexico razšli brez golov. Kanadčani so za potrditev uvrstitve potrebovali le točko; ker je niso osvojili, bodo morali za potrditev uvrstitve počakati vsaj do domače tekme proti Jamajki.

Za uvrstitev v Katar sta poleg Kanade, ZDA in Mehike v igri še Kostarika in Panama.

Tri najboljše izbrane vrste se bodo prebile na svetovno prvenstvo, ki bo med 21. novembrom in 18. decembrom v Katarju, četrtouvrščeno pa čakata dodatni kvalifikacijski tekmi.

Medtem so se v pretekli noči v južnoameriških kvalifikacijah na mundial uvrstili izbrani vrsti Urugvaja in Ekvadorja. Pridružili sta se že uvrščenima reprezentancama Brazilije in Argentine.

Urugvaj se je v južnoameriških kvalifikacijah z domačo zmago z 1:0 nad Perujem zagotovil vsaj četrto mesto, zadnje ki še neposredno vodi na SP.

Z zmago Urugvaja so si uvrstitev zagotovili tudi nogometaši Ekvadorja, ki so sicer na gostovanju v Paragvaju v pretekli noči izgubili s 1:3. Ekvador, trenutno tretji v južnoameriških kvalifikacijah, se je tako četrtič v zgodovini uvrstil na SP. Urugvaj, svetovni prvak leta 1930 in 1950, bo v Katarju igral na 14. mundialu v svoji zgodovini.

Doslej si je uvrstitev na SP, ki bo konec leta v Katarju, zagotovilo 19 reprezentanc.