Urugvajci tlakujejo pot elektronskim kartonom

Urugvajski nogometni sodnik Eduardo Varela je na pokalni tekmi med Nacionalom in Rentistasom prvič uporabil elektronske kartone. Novo tehnologijo pa so preizkusili z namenom, da bi sodnikom olajšali delo in pospešili beleženje dogodkov na tekmah, je poročal urugvajski časnik El Pais.

Varela je elektronski karton prvič pokazal v 12. minuti, ko je zaradi prekrška nad igralcem Nacionala Maximilianom Silvero opomnil igralca Rentistasa Juana Pabla Plado. Naprava spominja na mobilni telefon, vendar je lažja in jo sodnik lahko pospravi v žep, poročanje urugvajskega El Paisa povzema poljska tiskovna agencija Pap.

»Ima dva gumba, enega rumenega in enega rdečega,« je Varela pojasnil v pogovoru za urugvajske medije. Ko sodnik pritisne ustrezni gumb, se zaslon obarva rumeno ali rdeče. Nato lahko izbere ekipo in igralca ter zabeleži disciplinski ukrep. Naprava omogoča tudi beleženje drugih dogodkov na tekmi, med drugim zadetkov, menjav in enajstmetrovk. Podatke lahko neposredno prenese v elektronski sistem urugvajske nogometne zveze, zato sodnikom po tekmi ni treba vseh dogodkov znova ročno vnašati v uradne evidence. Sistem deluje tudi brez brezžične internetne povezave. Varela je novo tehnologijo ocenil kot koristen pripomoček, saj mu prihrani čas pri beleženju dogodkov.

Kljub temu ima naprava tudi pomanjkljivosti, predvsem slabšo vidljivost zaslona. Težave so se pokazale že konec septembra na tekmi med Defensor Sportingom in Plazo Colonio. Zaradi močne sončne svetlobe barv na zaslonu ni bilo mogoče dovolj dobro razločiti, zato sodnik naprave takrat ni uporabil. Tudi po tekmi med Nacionalom in Rentistasom so se pojavili pomisleki glede vidljivosti elektronskih kartonov. Varela je na tekmi med Nacionalom in Rentistasom z elektronskim kartonom izključil tudi trenerja Rentistasa Omarja Asada in nogometaša Nacionala Nahuela Gelosa.

Projekt sta razvila Urugvajska nogometna zveza in domače tehnološko podjetje REFe. Gre za preizkusno uporabo. Za zdaj ni uradnih napovedi o uvedbi sistema na tekmah pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) ali Mednarodne nogometne zveze (Fifa).