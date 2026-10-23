Urugvajec v Riu de Janieru zaklenil vrata in izločil prvaka

Palmeiras je v brazilskem polfinalu po enajstmetrovkah izločil Fluminense in se sedmič v klubski zgodovini uvrstil v finale južnoameriške različice nogometne lige prvakov. Tam se mu je danes pridružil argentinski Estudiantes, ki je dan prej prav tako po enajstmetrovkah senzacionalno izločil branilca naslova, brazilski Flamengo.

Izkušeni vratar Fernando Muslera je za mesto v finalu ubranil kar tri enajstmetrovke in pomagal Estudiantesu na slovitem stadionu Maracana presenetiti Flamengo. Argentinci so po izvajanju enajstmetrovk slavili s 3:2, potem ko se je redni del tekme proti brazilskemu velikanu končal brez zadetkov in to kljub dejstvu, da je večino drugega polčasa napete povratne polfinalne tekme igral z igralcem manj. Junak Estudiantesa je postal 40-letni urugvajski reprezentant Muslera, ki je z obrambami proti Jorginhu, Lucasu Paquetaju in Brunu Henriqueju svojemu moštvu zagotovil napredovanje v finalu.

Finale pokala libertadores bo 28. novembra na stadionu Centenario v Montevideu, tekmec pa bo lanski finalist, brazilski Palmeiras. Ta si je že pred dnevi zagotovil finalno vstopnico, potem ko je na povratni tekmi v Sao Paulu prav tako po enajstmetrovkah izločil Fluminense.

Estudiantes bo poskušal prekiniti sedemletno prevlado brazilskih klubov.