Usoda šefa Benjamina Šeška je že določena

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Ugibanju in govoricam o prihodnosti Michaela Carricka na klopi Manchester Uniteda so šteti dnevi. Uradne odločitve še ni, viri iz Manchestra pa trdijo, da bosta vodilni imeni v nogometnem ustroju Omar Berrada in Jason Wilcox solastniku kluba Jimu Ratcliffu predlagala, da Carricku ponudi dolgoročno pogodbo.
Še vedno začasni trener je v dobri polovici sezone v Manchestru na svojo stran pridobil igralce, javno mu je podporo izrazil tudi Benjamin Šeško, vodstvo rdečih vragov pa ni hitelo z odločitvijo o tem, kdo bo klub popeljal v novo obdobje. Odločilen naj bi bil uspešen preboj v ligo prvakov, Carrick ima skoraj plebiscitarno podporo tudi med navijači kluba, ki si po preveč burnem desetletju obetajo bolj stabilno obdobje, v katerem se bodo znova začele polniti tudi klubske vitrine.
Vodstvo Uniteda se pospešeno pripravlja na poletni prestopni rok, pri izbiri okrepitev pa Carrick ne bo imel veliko besede. Kljub temu pa želijo razrešiti vprašanje glavnega trenerja, preden gredo v lov za novimi igralci, saj negotovost ne bo dobro vplivala na pogajalsko izhodišče.
Govoric glede mogočih okrepitev je veliko, v zadnjih dneh se najpogosteje omenjata zvezni igralec Atalante Ederson in Federico Valverde, ki bi poleti utegnil zapustiti vrste madridskega Reala.
Komentarji