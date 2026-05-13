Nogomet

Usoda šefa Benjamina Šeška je že določena

Vodstvo Manchester Uniteda je prižgalo zeleno luč Michaelu Carricku, zdaj so na vrsti pogajanja o višini pogodbe.
Benjamin Šeško želi, da Carrick ostane v Manchestru. FOTO: Phil Noble/Reuters
N. Gr.
13. 5. 2026 | 15:20
Ugibanju in govoricam o prihodnosti Michaela Carricka na klopi Manchester Uniteda so šteti dnevi. Uradne odločitve še ni, viri iz Manchestra pa trdijo, da bosta vodilni imeni v nogometnem ustroju Omar Berrada in Jason Wilcox solastniku kluba Jimu Ratcliffu predlagala, da Carricku ponudi dolgoročno pogodbo.

Španski čas se ustavi, ko pritečeta Barcelona in Real

Še vedno začasni trener je v dobri polovici sezone v Manchestru na svojo stran pridobil igralce, javno mu je podporo izrazil tudi Benjamin Šeško, vodstvo rdečih vragov pa ni hitelo z odločitvijo o tem, kdo bo klub popeljal v novo obdobje. Odločilen naj bi bil uspešen preboj v ligo prvakov, Carrick ima skoraj plebiscitarno podporo tudi med navijači kluba, ki si po preveč burnem desetletju obetajo bolj stabilno obdobje, v katerem se bodo znova začele polniti tudi klubske vitrine.

Zadnjo besedo bo imel solastnik kluba Jim Ratcliffe, ki odloča o športnih vidikih delovanja Manchester Uniteda. FOTO: Scott Heppell/Reuters
Zadnjo besedo bo imel solastnik kluba Jim Ratcliffe, ki odloča o športnih vidikih delovanja Manchester Uniteda. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Vodstvo Uniteda se pospešeno pripravlja na poletni prestopni rok, pri izbiri okrepitev pa Carrick ne bo imel veliko besede. Kljub temu pa želijo razrešiti vprašanje glavnega trenerja, preden gredo v lov za novimi igralci, saj negotovost ne bo dobro vplivala na pogajalsko izhodišče. 

Govoric glede mogočih okrepitev je veliko, v zadnjih dneh se najpogosteje omenjata zvezni igralec Atalante Ederson in Federico Valverde, ki bi poleti utegnil zapustiti vrste madridskega Reala.

Benjamin Šeško, Manchester United, premier league, nogomet, Real Madrid, angleško prvenstvo, Michael Carrick

Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Privilegiranci ​želijo še daljše jahte

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta razpravljala o interventnem zakonu in novostim, ki jih prinaša nastajajoča desna koalicija.
13. 5. 2026 | 16:20
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odpoklici

Odpoklic izdelkov iz AliExpressa in Sheina

Igrače iz prodaje umikajo zaradi nevarnosti zadušitve.
13. 5. 2026 | 16:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kamnolom Konjiška gora

V kamnolomu se namesto sanacije nadaljuje miniranje

Pol leta po izteku koncesije se z miniranji v kamnolomu ukvarjajo inšpekcija, policija, občina Slovenske Konjice ter civilna iniciativa
Tomica Šuljić 13. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Rusija-Kitajska

Trump in Putin si bosta podala kljuko

Za ruskega voditelja je sodelovanje med državama najpomembnejši dejavnik pri stabiliziranju mednarodnih odnosov.
Boris Čibej 13. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NK Olimpija

Zmaji nadaljujejo z grožnjami, tekme z Bravom ne bodo odigrali

Nogometaši Olimpije so zelo nezadovoljni s sojenjem v tej sezoni, zato želijo celo bojkotirati tekmo z Bravom, je napovedal direktor Igor Barišić.
13. 5. 2026 | 15:44
Preberite več
