Usoda šefa Benjamina Šeška je že določena

Ugibanju in govoricam o prihodnosti Michaela Carricka na klopi Manchester Uniteda so šteti dnevi. Uradne odločitve še ni, viri iz Manchestra pa trdijo, da bosta vodilni imeni v nogometnem ustroju Omar Berrada in Jason Wilcox solastniku kluba Jimu Ratcliffu predlagala, da Carricku ponudi dolgoročno pogodbo.

Še vedno začasni trener je v dobri polovici sezone v Manchestru na svojo stran pridobil igralce, javno mu je podporo izrazil tudi Benjamin Šeško, vodstvo rdečih vragov pa ni hitelo z odločitvijo o tem, kdo bo klub popeljal v novo obdobje. Odločilen naj bi bil uspešen preboj v ligo prvakov, Carrick ima skoraj plebiscitarno podporo tudi med navijači kluba, ki si po preveč burnem desetletju obetajo bolj stabilno obdobje, v katerem se bodo znova začele polniti tudi klubske vitrine.

Zadnjo besedo bo imel solastnik kluba Jim Ratcliffe, ki odloča o športnih vidikih delovanja Manchester Uniteda. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Vodstvo Uniteda se pospešeno pripravlja na poletni prestopni rok, pri izbiri okrepitev pa Carrick ne bo imel veliko besede. Kljub temu pa želijo razrešiti vprašanje glavnega trenerja, preden gredo v lov za novimi igralci, saj negotovost ne bo dobro vplivala na pogajalsko izhodišče.

Govoric glede mogočih okrepitev je veliko, v zadnjih dneh se najpogosteje omenjata zvezni igralec Atalante Ederson in Federico Valverde, ki bi poleti utegnil zapustiti vrste madridskega Reala.