Že štiri leta so minila od mojega odhoda iz Budimpešte in slovesa od Ferencvárosa, pri katerem sem preživel najlepša nogometna leta. Spomini na Budimpešto in igranje za največji ter najbolj priljubljeni klub na Madžarskem so še vedno čudoviti in živi, zato še vedno čim podrobneje spremljam, kako gre »mojemu« klubu. Imel sem srečo, da sem iz Domžal prestopil takrat, ko se je začel njegov prerod. V prvi sezoni smo bili še drugi, potem pa se je začel šampionski ples, saj smo v naslednjih štirih sezonah osvojili prav toliko naslovov državnega prvaka. Vrhunec je bila prav gotovo uvrstitev v ligo prvakov v sezoni 2020/21, za klub druga po letu 1995 in tudi zadnja za madžarski klub. Letos je bil v kvalifikacijah neuspešen Győr, ki je prekinil Ferencvárosev niz sedmih naslovov državnega prvaka in ...