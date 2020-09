FOTO:Uspešen Uefin večer v Budimpešti zgled tudi za naslednje mesece

Nogometaši Bayerna so si prejšnji teden zagotovili četrto letošnjo lovoriko, potem ko so v tekmi za evropski superpokal v Budimpešti premagali Sevillo z izidom 2:1. Nad razpletom niso bili navdušeni le Bavarci, spektakel je namreč razveselil gledalce pred TV zasloni, ki so uživali v naposled pristnem nogometnem vzdušju, in tudi Evropsko nogometno zvezo (Uefo), ki je uspešno prestala precedenčni test pred 15.500 navijači.V resnici je celotna nogometna družina nestrpno pričakovala večer v Budimpešti, ki je bil načrtovan za Porto, toda Uefa je izbrala Madžarsko po tem, ko je Portugalski zaupala organizacijo zgodovinskega ...