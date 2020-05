Uspešna generalka Rožmanove Rijeke

Reka - Podobno kot pri nas in pravzaprav povsod po nogometni Evropi, kjer čakajo na nadaljevanje sezone, tudi na sosednjem Hrvaškem tako akterji kot navijači nestrpno odštevajo do novih tekem. Najbolj neučakani med njimi pa so si na Reki ogledali generalko svojega moštva proti Interju iz Zaprešića (4:1).



Resda uradno na štadionu Rujevica ni bilo občinstva, toda vzpetina nad eno od tribun omogoča gledalcem pogled na večji del igrišča in že nad tem je bilo prek 100 vznesenih privržencev belo-modrih prav navdušenih. Zadovoljen pa je bil po tekmi tudi Celjan Simon Rožman, ki na vroči klopi priljubljenega kluba v Kvarnerju uspešno nadaljuje poslanstvo slovenskega predhodnika Matjaža Keka. Ta še naprej v tem delu Hrvaške ohranja izjemen ugled, med drugim se je edini doslej v klubski zgodovini podpisal pod naslov državnega prvaka, nasledil ga je nato med navijači ne prav priljubljeni Igor Bišćan, zdaj pa Rožman sestavlja novo zgodbo o uspehu. In podobno kot Kek vedno znova odganja pretirano evforijo. "Glede na to, da 60 dni nismo imeli tekme, je bil nastop soliden," je strnil po gladki zmagi svojega moštva.



Rijeka bo imela naslednjo pripravljalno preizkušnjo to nedeljo doma z Istro iz Pule, prvi nastop tekmovalnega značaja pa bo za Rožmanove nogometaše v nedeljo, 31. t. m., v polfinalu pokala z Osijekom.