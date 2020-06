FOTO:Uspešne priprave na štart 1. SNL: Nad Ljubljančane kar trije Štajerci

Domžalčani želijo popraviti vtis iz dosedanjega dela sezone, zato bodo na igrišču gotovo dodatno motivirani. FOTO: Leon Vidic

Nogometaši Olimpije so se pripravljali tudi na Kodeljevem. Takole sta si med enim od treningov pomagala Bojan Knežević (na tleh) in Stefan Savić. FOTO: Blaž Samec



Natrpan urnik prinaša ogromno zanimivih tekem

Mura vselej goji visoke ambicije, kar velja tudi za njenega trenerja Anteja Šimundžo, ki je premišljeno začrtal program treningov. FOTO: Sobotainfo

Ljubljanski klub Bravo se je priprav lotil zelo sistematično. Takole je med treningom preizkušal eno od vaj izkušeni Luka Žinko. FOTO: Leon Vidic

Pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića so posebej ambiciozno vadili tudi Mariborčani. Takole so začeli delovno akcijo v Ljudskem vrtu. FOTO: NK Maribor

Nacionalno vadbeno središče na Brdu pri Kranju bo dobilo v naslednjih tednih dodatno veljavo. Tam bo igral nekatere domače tekme Triglav, na tem prizorišču bo tudi razplet slovenskega pokala. FOTO: Jože Suhadolnik

Maribor in Koper v dobri formi

Kako so na nadaljevanje prvenstva pripravljeni prvoligaši? Najvišji zmagi na prijateljskih tekmah sta v zadnjem tednu zabeležila Maribor in Koper, ki se vrača med elito. Štajerci so nasuli šest golov Ljubljančanom, Koprčani pa Sežančanom. Ni torej čudno, da sta se na medsebojni tekmi v Ljudskem vrtu kluba razšla brez zmagovalca. Prijateljske tekme – Maribor : Bravo 6:1 (Vrhovec, Bajde, Požeg Vancaš 3, Zahović; Brekalo), Celje : Triglav 2:1 (Božić, Vizinger; Majcen), Mura : Dob 4:0 (Maroša, Kouter, Bobičanec, Žižek), Olimpija : Gorica 2:0 (Menalo, Andrejašić 11-m), Rudar : Jadran Dekani 3:0 (Kuzmanović, Koprivnik, Filipović), Tabor : Koper 1:5 (Babić; Meštrić 2, Vršič, Čirjak, Šolaja), Aluminij : Domžale 0:1 (Vujadinović), Bravo : Radomlje 1:1 (Mensah), Maribor : Koper 2:2 (Kronaveter, Bajde; Čirjak, Mišić), Šmartno : Rudar 0:3 (Lelić, Jovanović 2).

Mesec junij ne prinaša le težko pričakovanega konca pandemije, nogometna družina je vstopila tudi v teden, ki omogoča tekmovalni zagon motorjev desetih klubov , ki igrajo v najmočnejšem slovenskem prvenstvu. Konec tedna bo na voljo pet tekem, najzanimivejši pričakujejo v petek v Kidričevem in v nedeljo v Domžalah.Petkov štart »tretjega« dela sezone 2019/20 bo pravšnji uvod v mesec in pol dolg festival slovenskega nogometa. Zadnje kolo te sezone bo na sporedu šele 22. julija, dotlej bodo igrali enajst kol, na katera so čakali po prekinitvi sezone zavoljo pandemije novega koronavirusa. Že naslednji teden (torek in sreda) bosta v vadbenem središču na Brdu pri Kranju polfinalni tekmi pokala Aluminij – Mura in Radomlje – Nafta, nato sledi ligaško tekmovanje v ritmu sobota-sreda-sobota do konca junija, vmes bo prekinitev le zavoljo finala pokala (24. 6.). Edina prosta sreda do konca sezone bo 1. julija.Ta teden bodo igrali pet tekem.Aluminij – Mura (19), Celje – Rudar (21);CB24 Tabor Sežana – Olimpija (18);Bravo – Triglav (18) in Domžale – Maribor (20.30). Že naslednje kolo bo prineslo privlačna derbija Olimpija vs Celje in Maribor vs Aluminij, v 28. kolu pričakujemo ljubljanski mestni derbi in v 30. kolu slovensko klasiko med Olimpijo in Mariborom v Stožicah.Olimpija 50, Celje in Aluminij po 45, Maribor 43, Mura 38, Tabor 29, Bravo 28, Triglav 27, Domžale 26, Rudar 10.Navijači ne pričakujejo izenačene bitke le v boju za prvaka, v katerem lovijo Ljubljančane kar trije štajerski klubi Celje, Aluminij in Maribor. Zanimiv bo tudi spopad za strelsko krono – najmočnejša kandidata za individualen dosežek sta Dario Vizinger (Celje) in Ante Vukušić (Olimpija), ki imata na računu vsak po 18 golov. Kdo je bil doslej najboljši asistent? Mitja Lotrič (Celje) je podal za 9 golov, Rudi Vancaš Požeg (Maribor) in Vizinger pa za 8.