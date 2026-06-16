Ustavil favorizirane Špance, osvojil Instagram in zaupal žalostno zgodbo

Josimar Dias Vozinha, vratar reprezentance Zelenortskih otokov, je po včerajšnjem presenetljivem neodločenem izidu brez golov proti evropskim prvakom iz Španije postal eden od junakov svetovnega prvenstva. Izkušeni čuvaj mreže je namreč z nekaj odličnimi obrambami prispeval pomemben delež k zlata vredni točki, ob tem pa je doživel izjemen vzpon na družbenih omrežjih.

Pred tekmo je imel na Instagramu približno 50.000 sledilcev, po njej pa jih ima že 7,6 milijona. K izjemni priljubljenosti ni pripomogla le njegova vrhunska predstava na igrišču, temveč tudi poziv brazilske televizijske postaje Caze, pri kateri so med polčasom spodbudili gledalce, naj začnejo slediti vratarju. Učinek je bil skoraj takojšen. Že minuto po pozivu je imel Dias 100.000 sledilcev.

Proti Špancem se je izkazal z več odličnimi obrambami. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Igralec tekme proti Španiji

Za podporo se je pozneje javno zahvalil brazilskim navijačem. »Najlepša hvala! Brazilci so bili do nas vedno zelo srčni,« je dejal 40-letni vratar Zelenortskih otokov, ki je nazadnje branil barve portugalskega drugoligaša GD Chaves. Pogodba s klubom se mu bo iztekla konec junija. Od 1. julija bo prost igralec, zato je nastop na svetovnem prvenstvu zanj tudi pomembna priložnost za iskanje nove sredine. Njegove predstave sicer niso ostale neopažene niti pri Svetovni nogometni zvezi (FIFA), ki ga je po dvoboju s Španijo razglasila za igralca tekme.

Po njej pa je Duas razkril tudi žalostno osebno zgodbo. Med proslavljanjem senzacionalne točke je pojasnil, da njegove matere ni bilo na tribunah, ker družini ni uspelo pravočasno poravnati varščine, potrebne za pridobitev vizuma. V nekaterih primerih je treba sicer zanjo odšteti od 5000 do 15.000 evrov.