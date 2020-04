Ustavili ga ne bodo niti virus niti leta (VIDEO)

Pau Gasol je zadnjič igral 10. marca 2019 v dresu Milwaukeeja.







Na štirih OI je osvojil tri kolajne, vselej pa so ga ustavile ZDA.







V odmevni dobrodelni akciji je združil moči z Rafaelom Nadalom.

Mama zdravnica, oče bolničar

11

kolajn je osvojil Pau Gasol na evropskih in svetovnih prvenstvih ter na olimpijskih igrah.

je eden od najuspešnejših mož v zgodovini evropske košarke, toda zadnja leta mu niso bila naklonjena. V polfinalu eurobasketa 2017, na katerem se je uvrstil v elitno peterko prvenstva, je s špansko reprezentanco naletel na izjemno Slovenijo, lani pa zaradi operacije stopala izpustil zmagoslavje soigralcev na mundialu in zaradi prepočasnega okrevanja ostal brez službe pri Portlandu. Še slabše se je zanj začelo leto 2020.Najprej se je smrtno ponesrečil njegov dobri prijatelj, s katerim je v dresu LA Lakers osvojil dva naslova prvaka lige NBA v letih 2009 in 2010. Nato je začel kositi koronavirus in onemogočil izvedbo olimpijskih iger, na katerih se je nameraval upokojiti. Toda Tokiu in slovesu od državnega dresa, v katerem je proslavil naslov svetovnega prvaka (2006), sedem kolajn na evropskih prvenstvih (zlate v letih 2009, 2011 in 2015) in tri zaporedna olimpijska odličja (srebro 2008 in 2012, bron 2016) se ne misli odpovedati. Na vso moč si želi prebroditi težave, čeprav bo tik pred igrami na Japonskem dopolnil že 41 let.»Kariero želim dokončati na nogah. Rad bi še petič doživel OI in nadaljeval niz uspehov na igrah, zato bi moral pred tem igrati še eno leto na najvišji klubski ravni. V mislih imam še eno sezono v ligi NBA, ki bi bila zame okrogla 20. Prva in tudi prednostna naloga bo seveda popolno okrevanje, da bi lahko načeta kost zdržala vse obremenitve,« razmišlja najstarejši od treh bratov Gasol., ki se je lani veselil šampionskega prstana v dresu Toronta in zlatega odličja na SP, je štiri leta in pol mlajši, 27-letnipa je član moštva iz katalonske lige.Kljub letom se Pau ne da: »Čeprav bom čez poltretji mesec praznoval 40. rojstni dan, za seboj pa imam dolgo pot na igriščih, imam košarko še vedno tako rad kot najstnik. Toda z mojimi načrti se mora strinjati tudi telo, ki je pogosto zelo nestanovitna spremenljivka v enačbi. Zato sem si garažo preuredil v fitnes in poskušam nadomestiti zamujeno. Vadim tako zavzeto, kot da se bom že letos poleti vrnil na igrišča. Leto 2020 je bilo doslej zelo kruto, vendar mislim, da želje dobronamernih ne bodo ostale neuslišane.«Če si bo Pau Gasol pravočasno opomogel, bi lahko ujel finiš prekinjene lige NBA, zato po svoje ocenjuje, da je s pandemijo koronavirusa pridobil veliko časa za vrnitev v tekmovalno formo in iskanje delodajalca. Toda zaradi grozot, ki jim je priča v ZDA in Španiji, bi se takšnemu »darilu« v hipu odrekel.»Naša družina je tesno povezana z medicino. Moja mamae zdravnica, očebolničar in tudi jaz sem nekaj mesecev študiral medicino, preden sem se docela posvetil košarki. Marsikdo je pričakoval, da se bo zgodilo nekaj podobnega, toda ne moreš se čustveno pripraviti na dan, ko bolezen prestopi prag tvoje družine. Najhuje je, ko nekdo umre, ne da bi se lahko poslovil od njega ali da bi ga vsaj dostojno pokopal. V časih, ko so drsališča v dvoranah preuredili v mrtvašnice, je težko kovati načrte, lahko imaš zgolj pobožne želje,« meni Pau Gasol.Kot 37. najučinkovitejši strelec lige NBA vseh časov je v ZDA zgolj z igralskimi plačami zaslužil 221 milijonov dolarjev. A zdaj pravi, da bi morali biti pravi navdih medicinsko in negovalno osebje in znanstveniki, ki se 24 ur na dan borijo za življenja milijonov po vsem svetu. Njemu je medtem ostala le še ena neuresničena želja.»Ne vem, če obstaja popoln konec. Toda če bi lahko izbral zadnje dejanje po mojem okusu, bi to bilo olimpijsko zlato. Štirikrat mi je račune prekrižala reprezentanca ZDA – v Atenah v četrtfinalu, v Pekingu in Londonu v finalu, v Riu v polfinalu –, čeprav smo ji bili vselej blizu, morda pa bo šlo petič rado,« pravi najboljši španski košarkar, ki je v hudih časih združil moči s teniškim zvezdnikom. V dobrodelni akciji »Naša največja zmaga« sta si za cilj zadala, da bosta zbrala vsaj enajst milijonov evrov za pomoč obolelim.