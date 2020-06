FOTO:V pričakovanju prekmurskega finala

Ljubljana

Dejan Dončić ne sprejema Naftine manjše vloge favorita. FOTO: Mavric Pivk



Lepote ne bo

Oskar Drobne je ligaški poraz že pozabil. FOTO: NK Radomlje

- Ljubljana – Podobno kot sta se včeraj pomerila prvoligaška soseda na lestvici Aluminij in Mura (prepričljvo s 4:0 so bili boljši Sobočani) se bosta tudi v današnjem drugem polfinalu slovenskega nogometnega pokala (17.30) drugoligaška. Tretji Kalcer Radomlje bo na Brdu v vlogi gostitelja, četrta Nafta pa je morda celo manjša favoritinja. Trenerja obeh moštev, Štajerecna klopi Radomelj in Ljubljančanna klopi Nafte, sta razkrila pričakovanja iz svojih nogometnih taborov.Radomlje in Nafto na klubski ravni povezujejo zgledna organiziranost in prvoligaške ambicije, na igralski najboljša strelca,insta dosegla enako število golov – po 13. Toda Drobne in Dončić ne želita izpostavljati posameznikov v svojih moštvih. »Na tekmeca gledam kot na moštvo in ne kot na posameznike. Nima skrivnosti in poznam način igre, ki ga neguje Nafta. To je moštvo, ki je že dolgo skupaj. Toda tudi Radomlje niso neznanka za Lendavčane, ki so morda nekoliko bolj izkušeni. Po kakovosti sta moštvi enakovredni,« je ocenil 45-letni Drobne, nekdanji napadalec in ostrostrelec.Dve leti starejši kolega Dončić, nekoč branilec, je pri tekmecih izpostavil dva igralca. »indajeta ritem. Toda poznam večino igralcev, ki sem jih nekoč tudi sam treniral, zato Radomlje niso neznanka. Kar zadeva Nafto, stavim na moštvo, pomembni so vsi igralci,« je povedal nekdanji trener Triglava, ki ima zanimivo oceno o moči ali celostni podobi klubov: »Oba sta blizu prvoligaške ravni.«Dončić ne želi sprejeti vloge favorita, ker se drži vodila, da je previdnost mati modrosti. Se bo zato Nafta tudi na igrišču tekme lotila z modrostjo?»Sem zagovornik napadalnega nogometa. Ampak ključno bo, kako dosledno bodo igralci izpolnjevali svoje naloge in kako zbrani bodo. Vsekakor si lahko obetamo trdo tekmo in tudi taktično,« je nekaj podrobnosti razkril Dončić, ki je vajeti moštva pri Nafti prevzel šele pozimi in jo je vodil le na eni tekmi, prvi in edini v drugem delu sezone proti Dravi na Ptuju. Prekmurci so bili boljši z 1:0. Nafta je bila prepričljivejša v edinem medsebojnem dvoboju v tej sezoni, s kar 4:0 je odpravila Radomlje.»To je preteklost in ta tekma ne bo imela nikakršnega vpliva. Posebna bo, ker je vložek velik, za marsikaterega igralca bo ta tekma največja v karieri. Čeprav sem zagovornik igre s posestjo žoge v nogah in napadanja, ne pričakujem posebno gledljive tekme,« je bil Drobnetov pogled v dvoboj, za katerega so se Radomljani dobro pripravili.»Igrali smo tudi dve prijateljski tekmi s prvoligašema, s Celjem in Bravom. Druga (1:1) je bila že takšna, kot jo pričakujem danes. Polna dinamike. Res pa je, da je premor pustil posledice. Ocenjujem, da smo na 80 do 85 odstotkih pripravljenosti. Kondicijsko smo se hitreje vrnili v ritem, več časa pa bi potrebovali za piljenje taktično-tehničnih podrobnosti,« je še povedal Drobne.Dončić pa je piko na i postavil z naslednjo mislijo: »Generalka z Olimpijo je bila svojevrstna preizkušnja. Na dan tekme se bomo odpravili na Brdo, tako kot smo se z Olimpijo, in tudi ura tekme je bila podobna. Na takšen način smo dobili občutke in se prepričali, da vožnja ne bi smela pustiti neprijetnih posledic.«