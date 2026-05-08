Uvrstitev v finale ne pomeni prav veliko. Ali celo nič. Šteje le zmaga.

Medtem ko se Maribor sooča z eno od največjih tekmovalnih in tudi organizacijskih kriz, pri drugem podravskem nogometnem prvoligašu Aluminiju razmišljajo o sanjski sezoni. Ali jo bodo dosanjali, bo znano v sredo zvečer v Celju, ko bo klub iz Kidričevega v svojem tretjem finalu pokalnega tekmovanja v samostojni Sloveniji proti Brinju iz Grosuplja lovil prvo lovoriko. V Aluminijevem bliskovitem vzponu od drugoligaša do pokalnega finalista, morda tudi zmagovalca, ima eno od glavnih vlog nenavadni športni direktor v 1. SNL Robert Koderman, lastnik znanega podjetja Hiša daril.

»Preprosto, nogomet imam rad in vedno sem ga imel. Imel sem lepo in uspešno izkušnjo v futsalu, ko sem ptujski klub (FC Ptuj Hiša daril, op. p.) iz druge lige popeljal do pokalnega finala proti Dobovcu in tretjega mesta v državnem prvenstvu. K Aluminiju me je poleti leta 2024 povabil predsednik Marko Drobnič. Sprejel sem vabilo, ker sem videl, da je klub v težavah. Rekel sem, da bom pomagal, ker sem vedel, kako se lahko dvigne Aluminij. Vrnili smo se prvo ligo in takoj izpolnili glavni cilj, obstanek v 1. SNL, osvojitev pokalne lovorike bi bila le še prvovrstni posladek,« je pojasnil, zakaj je sprejel tako nepredvidljivo in zahtevno vlogo.