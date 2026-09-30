Užaljeni Ronaldo zapustil tabor, posredoval je celo predsednik

Čeprav je Portugalska v ligi narodov Norveško v gosteh premagala z 2:1, je zmago zasenčil zaplet s Cristianom Ronaldom. Portugalski kapetan je vseh 90 minut presedel na klopi, kar se mu na uradni reprezentančni tekmi ni zgodilo vse od evropskega prvenstva leta 2008. Po koncu dvoboja se v nasprotju s soigralci ni odpravil do približno 500 portugalskih navijačev, temveč je odšel naravnost v slačilnico. Selektor Jorge Jesus je Ronaldu pred tekmo povedal, da ne bo začel, a mu je napovedal vstop v nadaljevanju. Portugalec se je med tekmo tudi ogreval, priložnosti pa ni dočakal. Jesus je pojasnil, da je bila odločitev taktična, saj je Goncalo Ramos igral dobro in na koncu dosegel tudi zmagoviti gol. »To, da ni vstopil, ne pomeni, da nanj ne računam,« je poudaril selektor. Ronaldo nato ni ...