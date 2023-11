Uživala tudi Nataša Pirc Musar in Aleksander Čeferin

Pomembnost sinočnjega dogajanja je razkrivala tudi do zadnjega sedeža polna častna loža na štadionu. Ko napoči čas za nastop slovenske reprezentance, je med navzočimi prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Ob njem sta bila tudi nekdanja predsednika domače krovne nogometne zveze Rudi Zavrl, obenem častni predsednik te organizacije, in Ivan Simič. Domači državni vrh je predstavljala predsednica Nataša Pirc Musar, v častni loži je bil tudi prvi predsednik samostojne slovenske države Milan Kučan. Tekmo pa sta si iz tega posebnega mesta pod streho stožiške osrednje tribune ogledala tudi prva pomembna funkcionarja na področju športne politike – resorni minister Matjaž Han in Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.

Med množico gledalcev sta uživala tudi predsednik Uefe in predsednica naše države. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Tribune pokale po šivih

Na polnih tribunah se je sinoči zbralo 16.432 gledalcev in tako bo ta tekma ostala zapisana kot najbolj obiskana slovenske nogometne reprezentance v Stožicah doslej. Do včeraj je bil uradni rekordni obisk s premierne predstave na tem štadionu: prijateljsko tekmo Slovenije in Avstralije si je poleti 2010 ogledalo 16.155 navzočih. Leto pozneje je spektakel proti Italiji pospremilo natanko 16.000 gledalcev, malce manj (15.796) je videlo junija 2015 tekmo Slovenije in Anglije. V tej kvalifikacijski skupini pa je bilo do včeraj v Stožicah največ obiskovalcev na tekmi Slovenija vs. Finska – 15.823. Po obisku so si v Stožicah tekme sledile takole: Danska (14.382), Severna Irska (12.587) in San Marino (10.282).

Bratislava: Kličite v Slovenijo, ne k nam

Čeprav so od nastanka samostojnih slovenske in slovaške države naokrog že dobra tri desetletja, mnogi po svetu še vedno nehote zamenjajo imeni teh dveh srednjejevropskih dežel, ki imata za povrh podobni tudi zastavi, ne nazadnje so številne medsebojne podobnosti tudi v obeh jezikih. In tako je bilo očitno podobno tudi s skupino kazahstanskih privržencev, ki so si želeli ogledati to tekmo v živo. »Poklicali so in pisali k nam, češ kako kaže kaj z vstopnicami za gostujoče navijače na tekmi med Slovenijo in Kazahstanom. V angleščini sem jim pač rekla, da smo mi Slovaška, ne pa Slovenija,« nam je v smehu dejala Lucia Šikudova Petrincova, uslužbenka na področju stikov z javnostjo pri Slovaški nogometni zvezi.