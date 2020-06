Uživali bodo in obenem tudi trpeli

Ljubljana – V Španiji bi si težko zamislili bolj razburljiv finiš v nogometnem prvenstvu. Barcelono in Real Madrid, velika tekmeca v boju za lovoriko, pred zadnjimi enajstimi koli na vrhu lestvice namreč ločita vsega dve točki.



Malce boljše karte imajo vodilni Katalonci, ki bodo nocoj (22) gostovali pri Mallorci. Varovanci trenerja Enriqueja Setiena bodo skušali upravičiti vlogo favorita, doseči še 19. zmago v tej sezoni elitne španske lige in vsaj za en dan prednost pred Madridčani povečati na pet točk.



Barcelona je več kot polovico od dosedanjih 64 medsebojnih dvobojev z Mallorco odločila v svojo korist (36), 12 tekem se je razpletlo z neodločenim izidom, 16 pa so jih dobili »otočani«. Katalonci so bili prepričljivo boljši tudi 7. decembra lani, ko so na krilih argentinskega zvezdnika Lionela Messija, ki je zablestel s trojčkom golov, pred svojimi navijači zmagali kar s 5:2 (4:1).



Za Barcelono sta v polno zadela še Antoine Griezmann in Luis Suarez, oba zadetka za goste pa je prispeval Hrvat Ante Budimir. Mallorčani, ki s 25 točkami zasedajo predpredzadnje mesto, tokrat ne bodo mogli računati na podporo svojih gledalcev, trener Vicente Moreno pa je že vnaprej vlogo favoritov prepustil tekmecem.



»Čas, da se pomeriš z Barcelono, ni nikoli dober. Oni bodo vedno favoriti, navsezadnje imajo z Messijem najboljšega nogometaša na svetu. Kakorkoli že, mi bomo dali vse od sebe, v tekmi uživali in obenem tudi trpeli,« je na vse pripravljen strateg Mallorce.

Atletico jutri v Bilbau

Za zvezdnike madridskega Reala, ki bodo jutri (19.30) gostili igralce Eibarja, velja podobno kot za njihove velike tekmece iz katalonske metropole – vse razen zanesljivega uspeha ob nadaljevanju »primere divison« bi bilo za kraljevski klub veliko razočaranje.



Statistika govori močno v prid Reala, ki je v dosedanjih 13 medsebojnih obračunih desetkrat osvojil poln izkupiček, dvakrat sta se moštvi razšli brez zmagovalca, enkrat samkrat – novembra 2018 (3:0) – pa so se veselili nogometaši iz Baskije. Pred dobrimi sedmimi meseci so izbranci Zinedina Zidana odpravili tekmece iz Eibarja kar s 4:0. Ob dvakratnem francoskem strelcu Karimu Benzemaju sta za zasedbo iz prestolnice gola dosegla še Španec Sergio Ramos in Urugvajec Federico Valverde.



Zanimiv boj se obeta tudi za preostali vstopnici za nastop v ligi prvakov, za katero imajo ob tretjeuvrščeni Sevilli, ki je po četrtkovi zmagi nad Real Betisom s tekmo več pri 50 točkah, bolj ali manj realne možnosti še tudi Real Sociedad (46), Getafe (46), Atletico Madrid (45) in Valencia (42).



»Rdeče-beli« bodo s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom na čelu jutri (14) gostovali pri nogometaših kluba Athletic Bilbao. V zadnjem medsebojnem dvoboju so igralci iz Madrida konec oktobra izkoristili prednost domačega terena ter z goloma Špancev Saula Nigueza in Alvara Morate zmagali z 2:0.