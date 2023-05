Hat-trick Dakuja za preobrat v Fazaneriji

Nogometaši Mure so v 35. krogu Prve lige Telemach premagali Gorico s 4:2 (1:2). Gostje so vodili z 2:1, ko je na sceno stopil Mirlind Daku in v 16 minutah dosegel tri gole.

Mura je na všečni tekmi z veliko zadetki po preobratu prišla do treh točk, s katerimi vsaj do večera in tekme med Celjem in Koprom ostaja v igri za zadnje mesto v evropskih tekmovanjih. Junak zmage proti Gorici, ki je vsaj začasno ostala predzadnja in bo v zadnjem krogu iskala pot do dodatnih tekem za obstanek v ligi, je bil Mirlind Daku, ki je dosegel tri zadetke.

Mirlind Daku je spet zablestel. FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

Danes bosta še tekmi v Domžalah, kjer bodo gostovali prvaki iz Olimpije, in Celje, ki bo gostil Koper.

Prva liga Telemach, 35. krog:

Sobota:

Mura – Gorica 4:2 (1:2; Morris 34., Daku 53., 55., 69.; Karrica 8., Krajnc 37.)

17.30 Domžale – Olimpija

20.15 Celje – Koper

Nedelja:

15.00 Tabor Sežana – Maribor

17.30 Bravo – Radomlje

