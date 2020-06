V akciji Man. City, Milan in Juve

Ljubljana

- Tudi običajno skromnejši nogometni ponedeljek prinaša nekaj razburljivosti za gledalce pred malimi zasloni. V Angliji bo Manchester City želel potrditi dobro formo in po Arsenalu (3:0) vpisati tri točke tudi proti Burnleyju.Na lestvici še vedno suvereno vodi Liverpool, ki je v nedeljo igral neodločeno pri mestnem tekmecu Evertonu. Za potrditev naslova angleškega prvaka, prvega po 30 letih, potrebuje le še pet točk.V Italiji so na sporedu tri tekme, vodilni Juventus bo po porazu v finalu pokala proti Napoliju rane celil na gostovanju v Bologni. Milan igra v Lecceju.V boju za scudetto imajo Torinčani le točko prednosti pred Laziom.V Španiji igra šestouvrščeni Villarreal proti četrtouvrščeni Sevilli, pozno bo tudi tekma tudi v predmestju Madrida.Na lestvici la lige sta pri 65 točkah izenačena Real Madrid in Barcelona. Slednja bo jutri gostila Athletic Bilbao, Real v sredo pričakuje Mallorco.