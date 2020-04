FOTO:V akciji tudi Salzburg in Rapid (FOTO)

Dunaj

Nogometaši Salzburga so začeli s treningi. FOTO: Reuters

Za začetek bolj zabava

Nogometaši Salzburga so začeli s treningi. FOTO: Reuters

- Nogometaši v Avstriji nadaljujejo s treningi, ki so jih že v ponedeljek začeli pri vodilni ekipi prvenstva Linzer ASK, danes so se jim prav tako pri vadbi v manjših skupinah na svojih stadionih pridružili med drugim igralci RB Salzburga in dunajskega Rapida.Pred začetkom treninga Rapida so igralcem izmerili telesno temperaturo, saj Dunajčani za razliko od nekaterih drugih klubov niso opravili testiranj zaradi novega koronavirusa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Nato so pri avstrijskih rekordnih prvakih vadili v skupinah po pet in po enim vratarjem. »Se je sicer zgodilo nekaj res posebnega po vseh teh tednih, ampak po drugi strani pa s petimi igralci v skupini ne moreš narediti kaj izjemnega,« je ocenil trener Rapida»Hitro se je vse skupaj odvijalo, vse manj je bilo motivacije. Danes je bilo vse skupaj bolj zabava,« je dejal obrambni igralec Salzburga. »Prvi dan je bil zelo dober,« pa je uvodni trening strnil njegov trenerAvstrijska vlada je v boju proti širjenju novega koronavirusa prepovedala vse večje športne in druge prireditve do konca avgusta. So pa ukrepe nekoliko razrahljali in vrhunskim športnikom ne prepovedujejo treningov. Upoštevajoč razvoj dogodkov se bo avstrijsko nogometno prvenstvo morda lahko nadaljevalo že sredi maja.