    Nogomet

    V Aluminij se je vrnil Gambijec, Koper pripeljal Nigerijca

    Slovenska nogometna prvoligaša iz Kopra in Kidričevega sta okrepitvi za napadalni vrsti poiskala v tujini.
    Bamba Susso se je po avanturi v avstrijski drugi ligi rade volje spet pridružil moštvu Aluminija, kjer je že blestel. FOTO: NK Aluminij
    Bamba Susso se je po avanturi v avstrijski drugi ligi rade volje spet pridružil moštvu Aluminija, kjer je že blestel. FOTO: NK Aluminij
    STA, R. T.
    19. 1. 2026 | 18:40
    Spremljevalci domačega klubskega nogometa nestrpno pričakujejo, kako se bo končala saga v Domžalah. V taboru rumeno-modrih naj bi vsak čas sporočili, da zaradi nakopičenih dolgov izstopajo iz tekmovanja v 1. slovenski nogometni ligi. Medtem v stabilnih klubih krepijo svoje vrste.

    Koper, tretjeuvrščeno moštvo po jesenskem delu državnega prvenstva, je predstavil drugo okrepitev v zimskem prestopnem roku. Po madagaskarskem bočnem branilcu Scottyju Sadzouteju bo dres kanarčkov po novem nosil tudi Brown Irabor.

    Enaindvajsetletni Nigerijec s francoskim potnim listom je okrepil napad rumeno-modrih, pred tem je bil po podatkih Transfermarkta član francoskega drugoligaša Guingampa, a igral v tretji ligi za Le Puy Foot.

    Trener Kopra Zoran Zeljković je po odhodu bratov Jurić v napadalni vrsti pozdravil Browna Iraborja, Nigerijca s francoskim potnim listom. FOTO: Aleksander Golob
    Trener Kopra Zoran Zeljković je po odhodu bratov Jurić v napadalni vrsti pozdravil Browna Iraborja, Nigerijca s francoskim potnim listom. FOTO: Aleksander Golob

    Koprčani so doslej večinoma poročali o odhodih, saj so odšli Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk, Muhamed Šahinović in Tomi Jurić, z Veljkom Mijailovićem pa so podaljšali pogodbo najmanj do leta 2027.

    Koper je po jesenskem delu Prve lige Telemach na tretjem mestu, ima toliko točk kot drugouvrščeni Maribor in 12 manj od vodilnega Celja. V 19. krogu bo 31. januarja na Bonifiki gostil ljubljanski Bravo.

    Sussa se je vrnil v srečne kraje

    Aluminij je po vratarju Florijanu Raduhi in branilcu Urošu Korunu v zimskem prestopnem roku pripeljal še starega znanca, napadalca Bambo Sussa.

    Triindvajsetletni Susso v Kidričevo prihaja kot prost igralec, podpisal pa je pogodbo za leto in pol z možnostjo podaljšanja. Susso je sicer za Aluminij igral že med julijem 2023 in junijem 2025, takrat kot posojen igralec italijanske Pise, od tam pa je šel v avstrijsko drugo ligo k dunajski ekipi First Vienna.

    V Kidričevem je Susso, ki je v Sloveniji igral še za Bilje, sicer odigral 56 tekem ter prispeval 17 zadetkov, v prejšnji sezoni, ko je klubu pomagal iz druge lige nazaj v prvo, pa je gambijski napadalec na 22 tekmah zbral 15 golov.

    »Spet sem doma. Zares se je lepo vrniti v Kidričevo, Nogometni klub Aluminij mi je v nogometni karieri dal ogromno. Zadnje pol leta ni vse potekalo po načrtih, zato sem še toliko bolj vesel, da sem se dogovoril z Aluminijem, ki v mojem srcu nosi posebno mesto. Komaj čakam, da se z ekipo začnem pripravljati na nadaljevanje sezone, v kateri gre mojemu klubu odlično,« je povedal Susso.

    Aluminij je po jesenskem delu Prve lige Telemach na šestem mestu, v uvodnem spomladanskem krogu pa bo 30. januarja gostoval pri Radomljah.

