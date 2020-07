V Angliji huda bitka za vstopnice v ligi prvakov

Na Apeninskem polotoku najbolje kaže Juventusu

Ljubljana – V Angliji je bitka za naslov državnega prvaka v nogometu že zdavnaj odločena. Lovoriko so si predčasno zagotovili zvezdniki Liverpoola, ki imajo velikansko prednost na lestvici. Zato pa je še nadvse odprt boj za nastop v ligi prvakov in evropski ligi 2020/21.V igri za udeležbo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju so še vedno tudi nogometaši Chelseaja, ki ta čas v elitni angleški ligi držijo četrto mesto za Liverpoolom, Manchester Cityjem in Leicestrom. Londončani drevi gostujejo pri igralcih moštva Crystal Palace iz Selhursta na jugu britanske prestolnice, ki zasedajo 14. mesto.Zvečer bo še tekma med Arsenalom in Leicestrom.V Italiji se nova lovorika nasmiha Juventusu, ki nocoj gostuje pri Milanu. Branilci lovorike imajo po 30 kolih že sedem točk naskoka pred Laziem, ki se bo drevi pomeril z Leccejem.