V Angliji nadaljevanje 1. junija?

London - V nedeljski izdaji resnega britanskega časnika Telegraph so razgrnili interno zamisel Angleške nogometne zveze o nadaljevanju domačega prvenstva v zelo pospešenem ritmu. Sedanje stanje negotovosti in čakanja naj bi prekinili 1. junija in odtlej do 11. julija pospravili pod streho 9 kol, kolikor jih je še do konca sezone. V tem obdobju naj bi tudi sklenili tekmovanje za prestižni nacionalni pokal.



Ob tem seveda še ni jasno, kakšna bo usoda nadaljevanja sezone v evropskih klubskih tekmovanjih, že brez teh pa je jasno, da je pred nogometno Anglijo – seveda v primeru umiritve razmer s koronavirusom – zelo strnjen tekmovalni spored, tudi s številnimi tekmami sredi delovnega tedna. Obenem bodo očitno tudi počitnice zelo kratke. saj je uvodno kolo sezone 2020/21 zapisano na koledarju za 8. avgust.