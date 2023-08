Drami na Old Traffordu in Emirates z različnima razpletoma

Najbogatejše klubsko nogometno prvenstvo na svetu, angleška premier league, je znova postreglo s sapo jemajočimi tekmami. Manchester United je po štirih minutah na Old Traffordu z Nottingham Forestom zaostajal z 0:2, na koncu pa po golu Bruna Fernandesa z 11 metrov zmagal s 3:2. Tudi na štadionu Emirates je kazalo na podobno zgodbo. Arsenal je uprizoril preobrat po zaostanku z 0:1, toda Fulhamu je uspelo z igralcem manj izenačiti in odnesti veliko točko. Zmagala sta Chelsea in Tottenham, v nedeljo bo derbi 3. kroga med Newcastlom in Liverpoolom.

Kot je poročala STA, so si nogometaši Arsenala privoščili prvi spodrsljaj v novi sezoni angleške lige. V londonskem obračunu tretjega kroga so s Fulhamom igrali 2:2. Do 70. minute so zaostajali z 0:1, nato z dvema goloma prešli v vodstvo, v končnici pa kljub igralcu več na igrišču prejeli še en gol, v 87. minuti je domače navijače razžalostil Joao Palhinha.

Fulham je prek Andreasa Pereire povedel že v prvi minuti, podprvaki so se nato kljub pritisku dolgo časa mučili, v 70. minuti pa vendarle izenačili. Najstrožjo kazen je izkoristil Bukayo Saka, le dve minuti pozneje pa je bil uspešen še Eddie Nketiah. Gostje so od 83. igrali z igralcem manj, sodnik je namreč izključil Calvina Basseya, a vseeno prišli do izenačenja.

Uspešnejši kot Arsenal je bil še en njegov mestni tekmec Tottenham. Prenovljena ekipa je tako kot pri domači zmagi proti Manchester Unitedu v prejšnjem krogu na gostovanju pri Bournemouthu spet navdušila svoje navijače. Predvsem v prvem polčasu, ko je prek novinca, angleškega reprezentanta, Jasona Maddisona tudi povedla. V drugem polčasu so imeli svoje priložnosti tudi domači, njihovo neučinkovitost pa je v 63. minuti kaznoval Šved Dejan Kuluševski, ki je postavil končni izid.

Joao Palhinha je prinsel pomembno točko Fulhamu pri Arsenalu. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Z veliki težavami pa je do točk prišel Manchester United. Rdeči vragi so bili v domačem obračunu z Nottingham Forestom v težkem položaju, saj so po treh minutah in 48 sekundah zaostajali z 0:2, a na koncu vendarle prišli do popolnega preobrata. V 17. minuti je zaostanek znižal Christian Eriksen, Casemiro, ki je v prvem polčasu zapravil veliko priložnost, je v 52. minuti izenačil, zmago pa je domačim v 76. minuti s strelom s strogo dosojene enajstmetrovke po domnevnem prekršku nad Marcusom Rashfordom zagotovil Fernandes. Sedem minut pred tem so gosti ostali tudi z igralcem manj, zaradi prekrška nad Fernandesom na robu kazenskega prostora je bil izključen Joe Worrall.

Prvo zmago v sezoni je zabeležil Wolverhampton, z golom Saše Kalajdžića v 87. minuti je v gosteh premagal Everton, ki ostaja brez točke.

V Nemčiji so nogometaši dortmundske Borussie v drugem krogu osvojili le točko proti Bochumu (1:1), medtem ko se je Union Berlin z visoko zmago (4:1) proti Darmstadtu začasno zavihtel na vrh razpredelnice. Berlinčani, ki bodo igrali tudi v skupinskem delu lige prvakov, so še drugič zapovrstjo slavili s 4:1, tokrat so bili v gosteh boljši od novega prvoligaša Darmstadta.

Anglija, 3. krog:

Petek:

Chelsea - Luton 3:0 (1:0)

Sobota:

Bournemouth - Tottenham 0:2 (0:1)

Arsenal - Fulham 2:2 (0:1)

Brentford - Crystal Palace 1:1 (1:0)

Everton - Wolverhampton 0:1 (0:0)

Manchester United - Nottingham Forest 3:2 (1:2)

18.30 Brighton - West Ham

Nedelja:

15.00 Burnley - Aston Villa

15.00 Sheffield United - Manchester City

17.30 Newcastle - Liverpool