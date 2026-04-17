V Atenah je dišalo po velikem preobratu

Znani so polfinalisti v nogometni evropski ligi in konferenčni. V EL sta par Braga – Freiburg, Nottingham Forest – Aston Villa, v KL pa Šahtar – Crystal Palace in Rayo Vallecano – Strasbourg. Prve tekme bodo 30. aprila, povratne pa 7. maja.

Freiburg je v Vigu še drugič premagal Celto in napredoval s skuponih 6:1. Yuito Suzuki je dosegel dva gola, Igor Matanović pa enega za zmagovalce, častni gol za Celto je dosegel Williot Swedberg.

Aston Villa je doma proti Bologni branila prednost s 3:1 s prve tekme in v Birminghamu slavila s 4:0. Strelci so bili Ollie Watkins, Emiliano Buendia, Morgan Rogers in Ezri Konsa.

Betis in Braga sta povratno tekmo začela izenačena z 1:1, v Sevilli pa so Portugalci izpeljali preobrat po zaostanku z 0:2 in zmagali s 4:2. Antony (13.) in Abdessamada Ezzalzoulija (26.) sta bila strelca za gostitelje, Pau Victor (38.), Vitor Carvalho (49.), Ricardo Horta (53./11 m) in Jean-Baptiste Gorby (74.) za Brago.

Nottingham Forest in Porto sta se na prvi tekmi prav tako razšla z 1:1, na drugi je bil boljši angleki klub z 1:0. Tekmo je odločil Morgan Gibbs-White v12. minuti. Porto je že od osme minute igral brez izključenega Jana Bednareka.

V 51 minutah izničili zaostanek

Celjski krvni AEK je bil na pragu senzacije, proti Rayu Vallecano je že izničil visok zaostanek iz prve tekme z 0:3, a je Isi Palazon v 60. minuti španski zasedbi zagotovil napredovanje. Za AEK so bili strelci Zini (13., 51.) ter Razvan Marin (36./11 m).

Šahtar Doneck si je v četrtfinalu že na prvi tekmi priigral veliko prednost s 3:0 proti AZ Alkmaarju, na Nizozemskem pa je igral 2:2. Alisson Santana (58.) in Luca Meirelles (83.) sta bila strelca za ukrajinsko zasedbo, Isak Steiner Jensen (73.) in Matej Šin (80.) pa za nizozemsko.

Angleški Crystal Palace, ki velja za enega glavnih kandidatov za naslov, je proti italijanski Fiorentini doma zmagal s 3:0, v Firencah pa izgubil z 1:2. Za Italijane sta zadela Albert Gudmundsson (30./11 m) in Cher Ndour (53.), za Angleže Ismaila Sarr (17.).

Nemški Mainz je po domači zmagi z 2:0 v Strasbourgu doživel polom in izgubil z 0:4. Sebastian Nanasi, Abdoul Ouattara, Julio Enciso in Emmanuel Emmegha so bili strelci za gostitelje.