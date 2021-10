V Barceloni se množijo dolgovi in golobi

Dotrajanost katalonskega nogometnega svetišča je že splošno znano dejstvo, a radio RAC1 je razkril še veliko večje razsežnosti težav z legendarnim štadionom. Podjetje Gold Service trdi, da je že leta 2013 klubsko vodstvo opozorilo na težave z gnezdenjem golobov in njihovimi iztrebki, kar je skrbelo za neprijetne vonjave, roje mušic in pršic. Osramočeni predsednik Josep Maria Bartomeu, ki ga je marca nasledil Joan Laporta, je bil takrat že del upravnega odbora kluba kot podpredsednik.

RAC1 je poročal, da so iztrebki padali tudi na območje, kjer so za navijače pripravljali hrano.

»Stanje je bilo klavrno. Tu bi uporabil besedo brezbrižnost. Gnezda so bila tam verjetno že nekaj let, glede na velikost. Če bi šlo za nekaj novega, bi videli le nekaj vejic,« je za RAC1 povedal Toni Mora, avtor takratnega poročila. Dodal je, da je količina umazanije predstavljala resno zdravstveno tveganje. Katalonski mediji so sicer že pred časom poročali, da so v klubu vedeli za del štadiona, kjer je obstajala celo možnost zrušitve, a kar 21 tekem med sezono 2019/20 niso ukrepali.

Bartomeu naj bi vedel za 127 težav, ki jih je potrebno rešiti prioritetno, 44 od teh naj bi predstavljalo grožnjo za varnost navijačev. Obdobje pandemije je omogočilo nekatere popravke, medtem ko v prestolnici Katalonije še vedno čakajo na izvedbo velikega projekta Espai Barca, ki predvideva obnovo Camp Noua in, med drugim, tudi izgradnjo nove dvorane, ki bo nasledila legendarno Palau Blaugrano. Projekt bo financirala ameriška investicijska multinacionalka Goldman Sachs, Laporta pa je že potrdil, da bo člansko moštvo moralo eno sezono preživeti zdoma. Zaenkrat še ni jasno, če se bo Barca odločila za štadion Johana Cruyffa v klubskem centru Joana Gamperja, kjer igra B-ekipa, ali za barcelonski olimpijski štadion, ki je bil dolga leta dom mestnega tekmeca Espanyola.