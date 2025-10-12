V Baslu klofuta, v Stožicah podvig, kot ga letos še ni bilo

V nadaljevanju:

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026 bodo odločene v dobrih dveh mesecih, šest tekem v hitrem ritmu prinaša veliko tekmovalnih izzivov. V skupini B je Švica močno odskočila, v boju za drugo mesto in dodatne kvalifikacije bo pred novembrskim ciklom še vse odprto ne glede na razplet ponedeljkovega večera. Z zmago proti Švici lahko Slovenci pridobijo veliko, s porazom ob zmagi Kosova na Švedskem bi si življenje močno otežili.

Na tekmi v Baslu so Slovenci prejeli zaušnico, s hitrim ritmom so jih Švicarji postavili v obrambni gard, ki ni dolgo zdržal. Izvrstna reprezentanca Murata Yakina igra enostaven nogomet z jasno razdeljenimi vlogami in hitrostjo, ki sodi v sam vrh svetovnega nogometa, predvsem to velja za krilna igralca Dana Ndoya in Rubena Vargasa. »Igramo proti favoritu skupine, verjamem, da v Baslu Švicarji niso videli pravega obraza Slovenije. Ko bomo odvzeli žogo, jo moramo znati zadržati s hitrimi in samozavestnimi podajami, da jih umirimo in stisnemo v obrambo. Le tako bomo malo zadihali, če celo tekmo tečeš za žogo, ti zmanjka moči za napad,« je kakovost nasprotnika analiziral Svit Sešlar.