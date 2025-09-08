Ponedeljek
V Baslu velik izziv za Slovence; Švica - Slovenija 1:0 (1. polčas)
Slovenska nogometna reprezentanca bi z remijem v Švici ostala v igri za preboj na mundial, zmaga bi prinesla ogromno.
Galerija
Foto J. S.
Nejc Grilc
8. 9. 2025 | 19:30
8. 9. 2025 | 21:05
A+
A-
Sorodni članki
Šport
|
Nogomet
SP 2026
Dež in prazen štadion v Baslu, v ospredju Šporar in Lovrić (VIDEO)
Švicarji so opisali razmere pred nogometno tekmo s Slovenijo v Baslu, ta je del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada.
8. 9. 2025
| 14:55
Preberite več
Šport
|
Drugi športi
Ujete tisočinke:
Košarkarji v sredo četrtfinale z Nemčijo, nogometaši pa danes s Švico (FOTO)
Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Dejan Mijović
8. 9. 2025
| 14:19
Preberite več
Šport
|
Nogomet
Poseben mejnik
Depay je sedaj boljši od Cruyffa, van Persieja in Kluiverta
Na Nizozemskem že nekaj let ni napadalca, ki bi se lahko v reprezentančnem dresu kosal z Memphisom Depayem.
Luka Škoda
8. 9. 2025
| 12:04
Preberite več
Šport
|
Nogomet
Lov za rekordom
Don Carlo Brazilcem: Sem Italijan, ne pozabite tega!
Še tekma loči Carla Ancelottija od novega mejnika. Brazilija v sredo zjutraj v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo gostuje v Boliviji na 4095 m.
8. 9. 2025
| 13:00
Preberite več
Sobotna priloga
Kolumna
Izginotje Grete Thunberg
Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
Pia Prezelj
6. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
Novice
|
Slovenija
Javno mnenje
Podpora vladi znova navzdol, »petice« ji nista namenila niti dva odstotka
Barometer: ocene dela izvršilne veje oblasti in preferenc do Gibanja Svoboda se v zadnjih štirih mesecih gibljejo v obliki sinusoidne krivulje.
Barbara Hočevar
8. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
Šport
|
Košarka
Odmevi po zmagi
Norišnica v slovenski slačilnici, Dončić: To je zgodba nas vseh (VIDEO, FOTO)
Slovenski košarkarji po sijajni zmagi proti Italiji odločeni, da še niso rekli zadnje. Neporavnana računa z Nemčijo bi jih lahko podžgala. Pozzecco odstopil.
Peter Zalokar
7. 9. 2025
| 21:00
Preberite več
Novice
|
Slovenija
Reforma
Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja
Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
Barbara Hočevar
6. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Zdravje
Vredno branja
»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)
Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
Promo Delo
8. 9. 2025
| 14:31
Preberite več
Delov poslovni center
|
Zdravje
Vredno branja
Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?
Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
Promo Delo
8. 9. 2025
| 09:09
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Vredno branja
Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg
Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
Promo Delo
8. 9. 2025
| 09:04
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«
Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
Promo Delo
8. 9. 2025
| 08:56
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Sandi Kavalič, Gen-I
Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača
Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
Borut Tavčar
6. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Energija: doživetje in priložnost
Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem
Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
Polona Malovrh
6. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Zeleni prehod
Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti
Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
Marjana Kristan Fazarinc
6. 9. 2025
| 04:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Izvozniki
Kompetenčni center za čipe
Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike
Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
Marjana Kristan Fazarinc
5. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Slovenska nogometna reprezentanca
kvalifikacije za SP 2026
nogomet
Matjaž Kek
Slovenija
Švica
Benjamin Šeško
Jan Oblak
Novice
|
Svet
Pregon tujih delavcev
Ponižanje azijske zaveznice
Južni Korejci užaljeni in globoko razočarani nad ravnanjem v Georgii.
Zorana Baković
8. 9. 2025
| 20:16
Preberite več
Novice
|
Slovenija
Osnovna šola
Prvi teden RAP na šolah: otroci zmedeni, ravnatelji obljubljajo umiritev razmer
Prvi teden so bili otroci po nekaterih šolah zbegani, ker niso vedeli, na katere dejavnosti morajo, šole pa zaradi razširjenega programa prilagajajo urnike.
Špela Kuralt
8. 9. 2025
| 20:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Vredno branja
Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?
Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
Promo Delo
4. 9. 2025
| 14:42
Preberite več
Kultura
|
Knjiga
Vredno branja
Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj
Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
Promo Delo
8. 9. 2025
| 09:00
Preberite več
Gospodarstvo
|
Novice
Vredno branja
Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete
Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
Promo Delo
3. 9. 2025
| 15:01
Preberite več
Delov poslovni center
|
Podjetniške zvezde
Vredno branja
Digitalna revolucija v elegantni podobi
Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
Promo Delo
8. 9. 2025
| 09:09
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Vredno branja
Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast
Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
Promo Delo
4. 9. 2025
| 13:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Vredno branja
Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas
Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
Promo Delo
4. 9. 2025
| 10:10
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
NASVETI
To so nujna jesenska opravila na vrtu
Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
Promo Delo
4. 9. 2025
| 09:13
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Vredno branja
Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?
V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
Promo Delo
8. 9. 2025
| 11:22
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
INTERVJU
»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«
Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
Promo Delo
4. 9. 2025
| 09:17
Preberite več
Šport
|
Košarka
Košarka
Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils
V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
Delo
3. 9. 2025
| 14:04
Preberite več
Magazin
|
Generacija+
Vredno branja
V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi
Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
Promo Delo
3. 9. 2025
| 14:47
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja
Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
Promo Delo
2. 9. 2025
| 08:53
Preberite več
Delov poslovni center
|
Zdravje
Vredno branja
»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«
Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
Promo Delo
2. 9. 2025
| 09:36
Preberite več
Gospodarstvo
|
Novice
Vredno branja
Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila
Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
Promo Delo
8. 9. 2025
| 15:33
Preberite več
Komentarji