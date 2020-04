V Belgiji čakajo na odločitev vlade

Ljubljana

Ko je predsednik Uefa Aleksander Čeferin posvaril Belgijce, da bi lahko ostali brez kluba v evropskih pokalih, če bodo prvenstvo končali brez dogovora z Uefa, so vodilni možje belgijske lige potegnili zavoro. FOTO: Aleš Černivec/Delo

- Potem ko je belgijska nogometna liga kot prva v Evropi napovedala možnost, da bi predčasno končala tekmovanje, čemur krovna zveza Uefa sicer nasprotuje, so zdaj dokončno odločitev preložili. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bo seja skupščine belgijske Pro league po novem v ponedeljek.Skupščina lige naj bi po prvotnem načrtu zasedala že v petek, a so sestanek po preložili na ponedeljek, ko naj bi bila tudi znana odločitev o tem, ali se bo belgijsko prvenstvo končalo ali ne.Skupščino so preložili tudi zaradi pričakovanja odločitev belgijske vlade in njenega sveta za nacionalno varnost, ki naj bi v petek sprejela ukrepe glede množičnih prireditev na prostem.Belgija je že 25. marca objavila namero, da bi državno prvenstvo v nogometu predčasno končala. Pozneje so se predstavniki belgijske lige začeli dogovarjati s krovno zvezo Uefo, ki je jasno pokazala, da ji takšna rešitev ni všeč, pod vprašaj pa so v Nyonu, če bi do tega res prišlo, postavili tudi sodelovanje belgijskih klubov v naslednji sezoni evropskih tekmovanj.Če bi obveljala prvotna odločitev, bi bilo belgijsko nogometno prvenstvo prvo na stari celini, ki bi se v krizi novega koronavirusa končalo predčasno. Po tem scenariju bi upoštevali vrstni red na prvenstveni lestvici ob prekinitvi, naslov bi tako osvojil Brugge, ki ima po 29 kolih 15 točk prednosti pred Gentom.