V Beogradu odjeknila petarda, navijači zahtevali odstop legende

Anglija in Norveška sta dosegli peto, Avstrija pa četrto zmago v nogometnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi 2026. Anglija je bila v Beogradu boljša od Srbije s 5:0, Norveška v Oslu od Moldavije z 11:1, Avstrija pa v Zenici od BiH z 2:1. Po drugih tekmah v skupinskem delu sta 100-odstotni tudi Francija in Portugalska.

Angleži so temelje za peto zmago v skupini K postavili v prvi polovici tekme, ko sta med 33. in 35. minuto zadela Harry Kane in Noni Madueke. Prevlado varovancev nemškega strokovnjaka na angleški klopi Thomasa Tuchla so v nadaljevanju potrdili Ezri Konsa (52.), Marc Guehi (75.) in Marcus Rashford (90./11-m). Na drugi tekmi v tej skupini je Albanija v Tirani ugnala Latvijo z 1:0. Za gostitelje je zadel Kristjan Asllani (25.).

»Piksi odidi,« je odmevalo na Marakani, stadionu Rajka Mitića. »Če je moj odstop rešitev za srbski nogomet, da bi bili jutri čudežni, ni težav,« je odgovoril na zahteve navijačev selektor Dragan Stojković.

Navijači Srbije so po polomu proti Angležem zahtevali odstop selektorja Dragana Stojkovića. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Nogometaši iz Avstrije še naprej meljejo svoje tekmece v skupini H, njihova zadnja žrtev so bili nogometaši iz BiH. Slovenski severni sosedi so povedli v 49. minuti po golu Marcela Sabitzerja, le minuto kasneje pa je izenačil Edin Džeko. Za poln avstrijski izkupiček v Zenici in četrto zmago je poskrbel Konrad Laimer (65.).

Na drugem obračunu med Ciprom in Romunijo ni bilo zmagovalca. Za Romune je oba gola dosegel Denis Dragus (2., 18.), za domačo izbrano vrsto pa Loizos Loizu (29.) in Haralampos Haralampus (77.).

Avstrijci so se morali v Zenici pošteno potruditi za tretjo kvalifikacijsko zmago. FOTO: Amel Emric/Reuters

Norvežani so se na stadionu Ullevaal poigrali z Moldavci. »Stroj za gole« Erling Haaland je med 11. in 43. minuto dosegel »hat-trick«, nato pa je zadel še v 52. in 83. minuti ter prispeval dve asistenci. Štiri gole je zabil rezervist Thelo Aasgaard (67., 76., 78./11-m, 90.+1), po enkrat pa Felix Myhre (6.), Martin Ødegaard (45.+1). Moldavci so dosegli gol, prispeval ga je domači obrambni igralec Leo Ostigard (74.).

Italija je že v ponedeljek v madžarskem Debrecenu premagala Izrael s 5:4 in ima ob tekmi manj šest točk zaostanka za vodilno Norveško.

Francozi so na Parku princev v Parizu premagali Islandce z 2:1. Galski petelini so se namučili z Islandci, ki so po golu Andrija Gudjohnsena povedli v 21. minuti. Izenačujoči gol je v izdihljajih prvega polčasa z 11-metrovke dosegel Kylian Mbappe, zmagovitega pa Bradley Barcola (62.).

Francozi so od 67. minute imeli igralca manj na igrišču, saj je Aurelien Tchouameni za nevarno posredovanje prejel rdeči karton, a so se ubranili. V končnici tekme je Gudjohnsen dosegel svoj drugi gol na tekmi, a je bil razveljavljen zaradi prekrška.

Na drugi tekmi skupine D sta se Azerbajdžan in Ukrajina v Bakuju razšla z neodločenim izidom 1:1 Za Ukrajince je zadel Georgij Sudakov (51.), končni izid pa je po uspešni 11-metrovki postavil Emin Mahmudov (72.).

Norveška je z enajstimi projektili zasula Moldavce, Erling Haaland pa je zabil kar pet golov. FOTO: Cornelius Poppe/Via Reuters

Osrednja tekma 2. kroga skupine F v Budimpešti se je razpletla po okusu Portugalcev, ki so zmagali s 3:2, medtem ko so bili Armenci v Erevanu boljši od Ircev z 2:1.

Na Puskas Areni je gostitelje v vodstvo popeljal Barnabas Varga (21.), izenačil je Bernardo Silva (36.). V drugem polčasu je Cristiano Ronaldo najprej z 11-metrovke dosegel svoj 141. zadetek na 223 odigranih reprezentančnih tekmah, a drama se ni končala. Varga je v 84. izenačil na 2:2, zmagoviti gol za Portugalce pa je dve minuti kasneje zabil Joao Cancelo.

Armenci so z goloma Eduarda Spertsjana (45.+1) in Granta-Leona Ranosa (51.) strli odpor Ircev, za katere je častni gol dosegel Evan Ferguson (57.).

V ponedeljek je na veliko sceno drugič stopila tudi slovenska izbrana vrsta. Po petkovem neodločenem izidu v Ljubljani proti Švedski 2:2 je na drugi tekmi v Baslu izgubila z 0:3. Po dveh tekmah vodi Švica s šestimi točkami, Kosovo je zbralo tri, Švedska in Slovenija pa po eno.

Izbrance slovenskega selektorja Matjaža Keka naslednja tekma čaka 10. oktobra v Prištini proti Kosovu, tri dni kasneje se bodo v Ljubljani pomerili s Švicarji.