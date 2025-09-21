V Beogradu znova odmevalo »Marš u ćacilend«

Nogometni derbi v Beogradu že tako razgrete strasti vedno približa vrelišču, nič drugače ni bilo v 177. večnem derbiju, gostil ga je Partizan v svoji Humski ulici. »Parni valjak« ni bil favorit, a bi morda lahko izvlekel vsaj točko, za to pa so igralci v črno-belih dresih pokazali premalo. Med junaki Crvene zvezde ob zmagi z 2:1 je bil tudi Timi Max Elšnik.

Slovenski reprezentant, ki je bil poleti tik pred selitvijo v Turčijo, a je vodstvo kluba nato prižgalo rdečo luč za prestop, je zadel za 1:0. Igral je še en slovenski nogometaš Mario Jurčević, ki je takoj na začetku zapravil lepo priložnost, nato se v obrambi ni najbolj izkazal. »Še 100-ić je Jurčević dovolil tekmecem, da neovirano podajo v kazenski prostor. Ta človek bi moral med polčasom v zapor,« je na omrežju X zapisal eden od jeznih navijačev Partizana.

Na tribunah je dvoboj minil dokaj mirno, izvzemši manši požar na severu, ki so ga zakrivili navijači Zvezde, a so ga gasilci hitro obvladali. Napeto politično ozračje se odraža tudi na tribunah, Zvezda je klub Aleksandra Vučića in njeni navijači večinoma njegovi podporniki, Partizan je tokrat v vlogi upornika režimu in na strani protestnikov. Med tekmo so Grobari na jugu glasno skandirali tudi »Marš u ćacilend«, parolo, ki je postala eden od zaščitnih znakov beograjskih protestov.