V Berlinu prvič na klopi ženska

Nizozemka Sarina Wiegman, evropska prvakinja in svetovna podprvakinja z angleško žensko reprezentanco, je pred dnevi dejala, da je samo vprašanje časa, kdaj bo moško nogometno ekipo prevzela trenerka. Utegne se zgoditi prej, kot si je mislila.

Nemški prvoligaš Union Berlin, udeleženec Uefine lige prvakov, je postal prvi klub, ki je v strokovni štab imenoval žensko. Marie-Louise Eta je namreč postala pomočnica začasnega trenerja Marca Groteja, ki je zamenjal odstavljenega Ursa Fischerja.

Švicar Fischer je po petih letih zapustil klub, s katerim se je najprej uvrstil v prvo bundesligo, v zadnji sezoni pa ga celo pripeljal v ligo prvakov. Toda slabi rezultati – Union ni zmagal niti na eni od 14 tekem v sezoni in je zadnji na lestvici v Nemčiji –, so pomenili konec njegove zgodbe v nemškem glavnem mestu.

Urs Fischer po petih letih zapušča Berlin. FOTO: Thomas Kienzle/ AFP

Grote je doslej vodil ekipo do 19 let, za pomočnico pa izbral Marie-Louise Eta (32), ki mu je pomagala že doslej, pred tem pa bila pomočnica v več ženskih ekipah, odkar je končala nogometno kariero. Nekdanja nemška reprezentantka se bo v zgodovino zapisala 25. t. m., ko bo na tekmi proti Augsburgu prva ženska na klopi bundesligaške tekme. Grote in Eta bosta sicer vodila prvo ekipo, le dokler ne najdejo stalnega trenerja.