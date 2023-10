V Bordeauxu pozdravili prihod Riere

Nekdanjega španskega reprezentanta Alberta Riero, ki je v prejšnji sezoni vodil nogometaše Olimpije, v tej pa Celjane, so imenovali za trenerja francoskega drugoligaša Bordeauxa. To so pristojni v klubu danes potrdili na družbenih omrežjih. Riera se je dogovoril za dveletno pogodbo, Celju pa pripada odškodnina v višini 600.000 evrov.

Španski strateg bo na trenerski klopi nadomestil Davida Guiona, ki ni izpolnil pričakovanj vodilnih mož kluba o dobrem izhodišču za vrnitev Bordeauxa v elitno francosko ligo. To bo zdaj poskušal uresničiti 41-letni Riera, ki je med letoma 2003 in 2005 igral za Bordeaux. Nosil je tudi drese Liverpoola, Manchester Cityja, Espanyola in Galatasaraya. Proti koncu kariere je v Sloveniji igral za Zavrč in Koper.

Pri Bordeauxu so Rieri izrekli dobrodošlico in spomnili, da bo njihov nekdanji igralec zdaj oblekel še njihova trenerska oblačila.

Riera je velik pečat pustil v slovenskem nogometu. Ljubljansko Olimpijo je v prejšnji sezoni popeljal do slovenske prvenstvene in pokalne lovorike, nato pa se je poleti preselil v Celje, s katerim se je razšel sporazumno.

Šestkratni francoski prvak Bordeaux, ki je po koncu sezone 2021/22 izpadel iz prve lige, je tačas šele na 13. mestu v ligue 2. Za Bordeaux igra tudi slovenski reprezentant Žan Vipotnik, ki ga je selektor Matjaž Kek vpoklical za naslednji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 proti Finski in Severni Irski.